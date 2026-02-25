Fun Lovin' Criminals се завръщат в България

С над 30 години на сцена зад гърба си, култовата нюйоркска банда Fun Lovin' Criminals продължават да доказва защо са сред най-магнетичните лайв банди в света. На 20 юни триото се завръща в България и ще излезе на сцената на столичния Club FOMO по покана на Fest Team. Билети за събитието влизат в продажба на 26 февруари (четвъртък) в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 30 евро.

Групата ще представи на българската публика своя първи дългосвирещ проект с нов материал от 15 години насам – седмия студиен албум A Matter of Time, който излезе миналата година и заяви категоричното завръщане на Fun Lovin' Criminals към характерния им суров, грууви саунд, в който рокът среща хип-хоп, фънк, блус и соул. Албумът е създаден от основателя, мултиинструменталист и продуцент Brian „Fast“ Leiser и барабаниста Frank Benbini, а по микса и мастеринга работи носителят на „Грами“ Tim Latham (ISP).

„Това е албум, който отразява точно къде се намираме като група“, споделя Fast. „През всичките ни 30 години винаги сме оставали верни на музиката, която обичаме – и която феновете ни обичат.“

Създадени в Ню Йорк през 1993 г., Fun Lovin' Criminals се превръщат в едно от най-разпознаваемите имена на 90-те. Дебютният им албум Come Find Yourself достига №7 в британската класация и става платинен, благодарение на хитове като „King of New York“ и емблематичния „Scooby Snacks“, включващ реплики от филмите на Quentin Tarantino Pulp Fiction и Reservoir Dogs.

Следващият албум 100% Colombian също постига платинен статус и включва парчета като „Love Unlimited“ – трибют към соул легендата Barry White, както и „Korean Bodega“ и „Big Night Out“. През последните години Fast, Frank и китаристът Naim Cortazzi имат над 150 концерта в повече от 10 държави и споделят фестивални сцени с имена като Jamiroquai и Nile Rodgers & Chic.

„Fun Lovin’ Criminals няма да изчезнат – освен ако не сме на турне“, казва Frank Benbini. Повече информация за турнето, от което е част и София, може да следите тук. Билети за събитието влизат в продажба на 26 февруари (четвъртък) в мрежата на Ticket Station на цени, започващи от 30 евро.

