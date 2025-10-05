Дълго чакани групи идват на Hill of Rock 2026
Фестивалът ще се проведе на Гребната база в Пловдив от 24 до 26 юли
На 26 май 2026 г. бандата ще изнесе грандиозен концерт на националния стадион „Васил Левски“
Нов концерт на 27 септември 2025 г. в Зала 1 на НДК
Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More на13 и 14 септември...
Грандиозен концерт събра класици в Летния театър
Зрелищното събитие ще се състои на 13 септември зала 1 на НДК
Събитието ще е на 30 юни 2026 г. в София
Концертът е на 7 март догодина в Pirotska 5 Event Center
Идеята за концерта на 1 септември е на Пейо Пеев
Фестивалът ще се проведе от 24 до 26 юли 2026 в Пловдив, а билетите вече са в продажба
Първата серия от промо билети за най-нетърпеливите фенове вече се изчерпва в мрежата на Тикет Стейшъ...
Над 14 000 фенове се събраха на първата, откриваща вечер от фестивала
Всичко важно, което трябва да знаете преди концерта за максимално рок изживяване
13 и 14 септември на Vidas Art Arena празнуваме пет години бунт, свобода, приятелство и сцена без ко...
Лятна програма за месец юли
Ще свирят шедьоври на Йохан Щраус син
Три дни изпълнени с музика, култура и кауза на световно ниво
Пионерът на електронната музика излиза на Vidas Art Arena
Ограничено количество билети – вече и със седящи места на Vidas Art Arena