GREESH представя новия си албум на живо в София

След една силна 2025 година и издаването на втория си албум „Ще лъжеш ли?“, квартетът GREESH пренася енергията на новите си парчета на живо най-после и в София. На 10 януари групата ще излезе на сцената на бар „Тънка червена линия“, за да представи суров фънки звук, социални текстове и увличаща концертна динамика.

Концертът е част от зимното мини турне на GREESH, което започна през 2025 и продължава с концерт на 9 януари в Севлиево, преминава през София на 10-ти и продължава по-късно през февруари – на 14-ти в Русе, на 20-ти в Благоевград и на 21 февруари в Перник. Всички дати и локации могат да се намерят в социалните канали на GREESH.

В бар "Тънка червена линия" вечерта на 10 януари ще започне със специалния гост Катерина Михайлова – китарист, автор и изпълнител с оригинален личен стил и интимно сценично присъствие. По време на сета на GREESH пък към бандата ще се присъедини и любимият Гурко, който ще гостува за изпълнението на парчето „Surf“, в което участва, за допълнителен заряд.

На сцената GREESH звучат като истински квартет – обединени от музиката, приятелството и нуждата да говорят директно за реални взаимоотношения, фалша, егото и напреженията в обществото, до които всички сме се докосвали. Парчетата от албума „Ще лъжеш ли?“ смесват фънк, арт рок и съвременни ърбън ритми, а всяка песен е мини-разказ – личен, ироничен или болезнено откровен, поднесен с груув и характер.

Албумът „Ще лъжеш ли?“ е записан през 2024–2025 г. в студио Sound Temple, Пловдив (с изключение на „Нямам нищо за теб“, записана в НЧ „Дружба“, Харманли). Гриша Георгиев GREESH (вокали, китари, бас) работи съвместно с Никола Джоков (барабани, клавишни), Борис Спасов и Йоана Кунева (бас), с участието на Галатея Мутафова (саксофон, клавишни) и гост музиканти.

10 януари, „Тънка червена линия“, София е покана за близка среща с групата без компромиси и без маски, с пълната мощ на новите и вече познати от радиоефира парчета на GREESH и с енергията на Прожектор Плюс. Билети ще се продават на входа.

