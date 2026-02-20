Световният феномен „Възраждане: Ертугрул“ идва в България

Една от най-гледаните турски продукции в света – историческата сага „Възраждане: Ертугрул“ (Resurrection: Ertugrul) – прави своята телевизионна премиера у нас. Поредицата ще стартира на 4 март 2026 г. (сряда) от 23:00 ч. в ефира на DIZI, с нови епизоди всеки делничен ден в същия часови пояс.

Наричан от международната преса „мюсюлманската игра на тронове“, сериалът отвежда зрителите в XIII век – епоха на войни, разпад и амбиции, в която бъдещето на един народ зависи от решителността на един човек. Монголските нашествия разтърсват Анатолия, орденът на рицарите тамплиери плете интриги, а племената са въвлечени в геополитически игри, които надхвърлят личните им съдби.

В центъра стои Ертугрул – воин, водач и визионер, готов да се изправи срещу привидно предопределена съдба. Заедно със своите верни бойци той се впуска в битка не само за оцеляване, но и за справедливост и нов дом за племето Кайъ. Историята е разказ за отмъщение, вярност и стремеж към държавност – основите на бъдеща империя.

Дублиран на шест езика и излъчван в 72 държави, „Възраждане: Ертугрул“ се превърна в глобален феномен. Турското Министерство на културата и туризма дори отчита ръст на интереса към Сьогют – първата османска столица – благодарение на сериала, който превърна историческите локации в туристическа атракция.

Оригинално заглавие: Diriliş: Ertuğrul

Телевизионен канал в България: DIZI

Продуцент: Tekden Film

Синопсис на сериала

„Възраждане: Ертугрул“ е мащабна историческа драма за раждането на идея, която ще промени света. На фона на сурови битки и политически игри се разгръща историята на Ертугрул Бей (Енгин Алтан Дюзятан) и неговите братя. Макар да произхождат от едно и също племе, те често имат различни представи за бъдещето. Докато Гюндоду (Каан Ташанер) търси сигурност чрез дипломация, Ертугрул вярва в активната съпротива срещу потисниците и в мечтата за достойна родина.

Баща им Сюлейман Шах (Сердар Гьокхан) е уважаван водач, който води племето през глад и постоянни атаки, включително от страна на тамплиерите. Неговата мъдрост и тежките решения оформят съдбата на хиляди номади.

Любовната линия придава емоционална дълбочина на разказа. Халиме Султан (Есра Билгич) – селджукска принцеса, спасена от Ертугрул – се превръща в негов съюзник и опора. Любовта им обаче ги поставя в центъра на опасна политическа игра, подхранвана от амбициите на Селджан Хатун (Дидем Балчин), готова на всичко, за да утвърди позициите на своя съпруг в племето.

Сюжетът се заплита още повече с появата на безмилостния рицар Титус (Сердар Дениз), представител на тамплиерите, който води лична война срещу Ертугрул. Докато предателства и заговори разклащат вътрешното единство, героите са изправени пред избора между личното щастие и дълга към народа.

Актьорски състав

Ертугрул Бей (Енгин Алтан Дюзятан)

Ертугрул е сърцето на историята – смел стратег и безкомпромисен защитник на племето Кайъ. Като син на Сюлейман Шах той носи тежестта на наследството и отговорността за бъдещето. Воден от духовни видения и силно чувство за справедливост, той се впуска в битка, която надхвърля личните му граници. Любовта му към Халиме Султан е неговата най-голяма сила, но и най-голямото му изпитание.

Филмография: „Барбарос: Мечът на Средиземно море“, „Куршум“, „Пръчковият човек“.

Халиме Султан (Есра Билгич)

Дъщеря на селджукски принц, Халиме преминава от разкоша на двореца към суровия номадски живот. Тя се превръща в символ на устойчивост и вътрешна сила, балансирайки между любовта към Ертугрул и интригите, които я заобикалят. Постепенно израства от крехка принцеса в истинска „майка на нацията“.

Филмография: „Рамо“, „Ататюрк 1881–1919“, „Аданис: Свещена битка“.

Сюлейман Шах (Сердар Гьокхан)

Мъдър и авторитетен лидер, който води народа си през най-мрачните години. Той е стълбът на племето и наставник на Ертугрул, предавайки му ценностите и уроците на предците.

Филмография: „С Русия в сърцето“, „Осман Основателя“, „Мехмед: Султанът на завоеванията“.

Хайме Ана (Хюля Дарджан)

Майката на Ертугрул и моралният компас на племето. Нейната твърдост и мъдрост поддържат единството в семейството и сред номадите.

Филмография: „Имало едно време в Чукурова“, „Дила“, „Голямата лъжа“.

Титус (Сердар Дениз)

Рицар на ордена на тамплиерите и един от основните антагонисти. Воден от жажда за отмъщение, той използва мрежа от интриги и шпиони, за да отслаби племето Кайъ и лично Ертугрул.

Филмография: „Барбарос: Мечът на Средиземно море“, „Раненият вълк“, „Аданис: Свещената битка“.

С динамичен сюжет, впечатляваща продукция и актьорски състав от водещи звезди на турското кино, „Възраждане: Ертугрул“ обещава зрелищно историческо пътешествие, което от март 2026 г. ще бъде достъпно и за българските зрители по DIZI.

