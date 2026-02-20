United Group въвежда нова управленска структура за защита на независимостта на своите новинарски медии

Днес United Group обявява нова управленска структура на своите новинарски активи, изпълнявайки ангажимента си да гарантира редакционната независимост и да защитава журналистическите свободи.

Съгласно новата структура, новинарските медии в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения ще се отчитат към Adria News Network, която ще има собствено управление, напълно независим ръководен орган и Редакционен съвет, съставен от утвърдени международни медийни професионалисти. Редакционният съвет ще осигурява външен надзор и насоки относно редакционните стандарти, етиката и добрите практики.

Adria News Network обединява диверсифицирано портфолио от утвърдени и награждавани телевизионни, печатни и дигитални медии, включително N1, Nova S, Vijesti и Danas. С повече от десетилетие дейност – 28 години в случая на Danas – тези медии обслужват общ пазар от над 16 милиона души и осигуряват работа на повече от 1 000 журналисти и служители. Новинарските активи в Гърция и България не са част от тази структура.

След задълбочен анализ на световните добри практики в управлението, пазарните условия и дългосрочната устойчивост, извършен от водещи международни консултантски компании, тази рамка бе определена като най-ефективния начин за реална защита на редакционната независимост, като същевременно осигурява стабилност, прозрачност и устойчивост на бизнеса.

Стан Милър (Stan Miller), Главният изпълнителен директор на United Group, заяви: „Въвеждането на нова рамка за управление и отчетност в рамките на Adria News Network ще засили и формализира редакционната независимост на новинарските активи. Това гарантира бъдеще, в което журналистическите свободи ще продължат да бъдат защитени и изолирани от управлението на групата, акционерите и външно влияние.“

Никос Статопулос, председателят на BC Partners за Европа, мажоритарен акционер на United Group, сподели: „Приветстваме и подкрепяме тези промени, които представляват ясен и целенасочен избор за гарантиране на редакционната независимост, като същевременно осигуряват яснота за бизнеса и неговите служители. Защитата на редакционния интегритет от външна намеса е заложена в новото управление на Adria News Network.“

