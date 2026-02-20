Почина красив и обичан телевизионен актьор

Актьорът Ерик Дейн почина на 53 години след битка с амиотрофична латерална склероза. Новината бе съобщена от семейството му по-малко от година след като той публично разкри диагнозата си. Дейн бе сред познатите лица на телевизионната публика с ролите си в „Анатомията на Грей“ и „Еуфория“.

„С натежали сърца съобщаваме, че Ерик Дейн почина в четвъртък следобед след смела битка с амиотрофичната латерална склероза“, се казва в изявление на близките му. В съобщението се подчертава, че актьорът е прекарал последните си дни, заобиколен от семейството и най-близките си приятели.

Дейн беше женен за Ребека Гейхарт, с която имат две дъщери - Били и Джорджия. „Той ще ни липсва дълбоко и винаги ще го помним с любов. Ерик обожаваше феновете си и е завинаги благодарен за изблика на любов и подкрепа, които е получил“, допълват близките му.

Освен с телевизионните си роли, актьорът остави следа и в продукции като „Чародейките“, „Последният кораб“, „Марли и аз“ и „Бурлеска“.

Снимка: Асошиейтед прес

АЛС, известна още като болестта на Лу Гериг, е рядко дегенеративно заболяване, което засяга нервните клетки в мозъка и гръбначния стълб, отговорни за контрола върху мускулите. Болестта води до прогресивна парализа, като постепенно се губи способността за говор, движение, хранене и дишане без помощни средства.

Миналото лято, в интервю за „Добро утро, Америка“ по АВС, Дейн призна, че диагнозата го е разгневила. „Баща ми ми беше отнет, когато бях малък. И сега, знаете ли, има много голяма вероятност да бъда отнет от момичетата си, докато са много малки“, каза той.

Баща му се самоубива, когато актьорът е едва на седем години. Роден в Сан Франциско през 1972 г., Ерик Дейн прави телевизионния си дебют в „Чудните години“ през 1993 г. и постепенно се превръща в едно от разпознаваемите лица на американската телевизия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com