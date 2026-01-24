Сватбата на годината! Култов актьор минава под венчилото

В Холивуд се носят слухове за възможна сватба на годината между звездата от Бродуей Сътън Фостър и актьора Хю Джакман, насрочена за 2026 г.

Според Radar Online, позовавайки се на източници, звездната двойка активно се готви за нов етап във връзката си, веднага щом всички правни формалности бъдат изпълнени. Фостър в момента ускорява развода си със сценариста Тед Грифин, за когото е омъжена от 2014 г. Хю Джакман финализира развода си с Дебора-Лий Фърнес миналия юни след 27 години брак.

Според хора, близки до двойката, актьорът иска да вдигне пищна сватба в Ню Йорк. Слуховете сочат, че Никол Кидман, Ръсел Кроу и Наоми Уотс може да са сред потенциалните гости, докато дългогодишният приятел на младоженеца Райън Рейнолдс, може да бъде кум. Източници отбелязват, че парите не са проблем за актьора, тъй като той иска да направи събитието наистина незабравимо, пише БГНЕС.

Слуховете за връзката между Фостър и Джакман плъзнаха по време на сътрудничеството им в мюзикъла „Музикантът“ на Бродуей, който се играеше от 2021 до 2023 г. Двойката обаче направи първата си публична изява заедно едва в края на 2024 г.

