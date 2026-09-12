Всичко за Хю Джакман

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Кинопремиери

Кинопремиери

Нийл Бломкамп комбинира екшън със социална ангажираност Хю Джакман е злодеят, който се бори срещу Чапи Действието в "Чапи" се развива в съвсем близк...

05 март | 20:30
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Мутанти пътуват във времето

Мутанти пътуват във времето

Звездите от "Х-Мен" заедно в новия филм от поредицата Мутанти се впускат в епична битка в две времеви пространства, от която зависи бъдещето на цялот...

22 май | 22:20
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Хю Джакман пак се бори с рака

Хю Джакман пак се бори с рака

Хю Джакман отново води ожесточена борба с рака на кожата. Самият актьор разкри лошата новина. Той направи това като публикува снимка в социалната мреж...

09 май | 18:15
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