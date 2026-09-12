Сватбата на годината! Култов актьор минава под венчилото
Той иска да направи събитието наистина незабравимо
Следете всички новини, анализи и коментари за Хю Джакман. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той иска да направи събитието наистина незабравимо
Двамата с Райън Рейнолдс сбъднаха мечтата на всички фенове на Марвел
Артисти и фенове заляха социалните мрежи със скръбни послания по повод кончината на Нютън-Джон
Продават реквизит от "Междузвездни войни", "Хари Потър" и "Отмъстителите"
Хю Джакман държи рекорда за актьор, появявал се най-много пъти в ролята на един и същи супергерой
Снимките започват през 2021-а, режисьор е Майкъл Ман
Актьорският дебют на певеца ще бъде в „Най-великият шоумен 2“
В Холивуд го гледали накриво още преди снимките за първия "Х-мен"
„Най-великият шоумен“ яхна върха на класацията за оригинална музика
Първият филм събра 434 милиона
Двамата играха героите си на Марвел в продължение на 16 години
Хю Джакман споделя неловки моменти при среща с колегата
Жената на Хю Джакман не му разрешава да се снима с Анджелина Джоли. 59-годишната Дебора Лий Фърнес явно си е извела поука от историята покрай "Мистър...
Нийл Бломкамп комбинира екшън със социална ангажираност Хю Джакман е злодеят, който се бори срещу Чапи Действието в "Чапи" се развива в съвсем близк...
Холивуд. Хю Джакман отново е хоспитализиран за лечение на рак на кожата. Близките му са потвърдили, че той е в болница, но „като цяло" се чувства добр...
Кевин Костнър и Дензъл Уошингтън вече с роли, Слай преговаря и с Робърт де Ниро. Заедно с цял отбор звезди догодина те ще снимат "Непобедимите 4" в Бо...
Звездите от "Х-Мен" заедно в новия филм от поредицата Мутанти се впускат в епична битка в две времеви пространства, от която зависи бъдещето на цялот...
Хю Джакман отново води ожесточена борба с рака на кожата. Самият актьор разкри лошата новина. Той направи това като публикува снимка в социалната мреж...
Хю Джакман за малко не отрязал мъжествеността си по време на снимките на "X-Mен началото: Върколак". Виновни били металните нокти на героя му, които е...
Лос Анджелис. Хю Джакман се е подложил на операция по отстраняване на раков тумор от носа си, съобщи лично актьорът от профила си в Instagram. 45-год...