Джон Траволта към мъртвата Оливия: Твой съм завинаги

Джон Траволта, в чиято компания Оливия Нютън-Джон се разписа за вечността с играта си в евъргрийна "Брилянтин", поведе скръбните коментари по повод кончината й. Певицата и актриса си отиде на 73 години, след като от 30 години страдаше от рак на гърдата.

"Скъпа моя Оливия, ти направи живота на всички ни много по-добър. Въздействието ти беше невероятно. Обичам те толкова много. Ще се видим по пътя и всички отново ще бъдем заедно. Твой от първия миг, в който те видях, и завинаги! Твоят Дани, твоят Джон!", е постът на Траволта в Инстаграм, пише Боряна Колчагова в dir.bg.

Родената през 1948 година в Кеймбридж Оливия Нютън-Джон почина мирно в ранчото си в Южна Калифорния вчера сутринта, заобиколена от семейството и приятелите си. "Молим всички да уважават личния живот на семейството в този много труден момент", каза нейният съпруг Джон Истърлинг в понеделник.

Суперзвездата, носителка на награди "Грами", триумфира на върха на поп, кънтри и денс класациите с хитове като "Physical'' и "You're the One That I Want'', но стана всеобщата любимка като Санди от блокбастър мюзикъла "Брилянтин", предава БТА.

"Оливия бе символ на триумфи и надежда повече от 30 години, споделяйки своя съвместен път с рака на гърдата", написа още съпругът й.

Колегите й заляха социалните мрежи със скръбни послания по повод кончината й. "Сбогом с любов на легендата, която винаги ще бъде моята първа любов", написа актьорът Даниъл Дей Ким.

Дион Уоруик написа онлайн, че "още един ангелски глас се присъедини към Небесния хор".

Ричард Марлс, който е и.д.премиер на Австралия, сравни смъртта й с усещането за край на една епоха за поколението, израснало с "Брилянтин". "Чувствам светът някак по-празен без Оливия Нютън-Джон", каза той.

Дъщерята на Оливия - Клои, отдаде почитта си с тяхна обща снимка в Инстаграм.

Стокард Чанинг, изиграла Ризо в "Брилянтин", нарече колежката си "есенцията на лятото" в трогателно изявление пред "People".

"Не знам дали познавам по-мило човешко същество. Оливия беше същността на лятото - нейната слънчева светлина, нейната топлина и нейната грация са това, което винаги ми идва наум, когато си помисля за нея", каза тя и добави: "Ще ми липсва много".

Носителката на "Оскар" - актрисата Марли Матлин каза: "Толкова съм натъжена от новината за смъртта на Оливия Нютън-Джон. Почивай в мир скъпа, сладка Оливия."

Кайли Миноуг каза, че обожава Оливия от десетгодишна възраст. "Тя беше и винаги ще бъде вдъхновение за мен по толкова много, много начини", туитна тя.

Хю Джакман призна, че Оливия е била "първата му любов" и я описа като една от най-отворените, щедри и забавни личности, които познава. Той добави: "Не е тайна, че Оливия беше първото ми влюбване. Целувах я на плаката всяка вечер преди лягане. Нейното творчество ще става все по-силно през годините".

Актрисата Виола Дейвис написа в Туитър: "Ти беше моето детство! Твоят талант, уравновесеност, красота! Почивай в прекрасен мир."

Миа Фароу каза: "Много съм тъжна, че прекрасната, талантлива, смела Оливия Нютън-Джон почина. Никога не успях да я срещна, но всички казват, че е била изключителна - винаги мила."

Актьорът Джордж Такей каза: "Изгубихме страхотен, емблематичен артист в лицето на Оливия Нютън-Джон, която си отиде твърде рано от нас".

Актрисата Розана Аркет каза: "Лети с ангелите, Оливия Нютън-Джон!".

От 1973-1983 г. Нютън-Джон е сред най-популярните знаменитости в развлекателната индустрия в света. Само в САЩ 14 нейни сингъла са в топ 10 на класациите, певицата печели четири награди "Грами", играе водещи роли в "Брилянтин" с Джон Траволта и в "Ксанаду" с Джийн Кели. Дуетът на Траволта и Нютън-Джон "You're the One That I Want'' е сред най-големите хитове през този период с продадени над 15 милиона екземпляра.

Хитът "Physical'' от 1981 г. бе начело на класациите в продължение на десет седмици и бе песен на годината на "Билборд", макар да бе забранен за излъчване от някои радиостанции. Промоционалният му клип, записан в първите години на Ем Ти Ви, спечели "Грами" за най-добро видео.

Русокосата, вечно усмихната Нютън - Джон в онези години първоначално залага на леки поп-кънтри песни като "Please Mr. Please'' и "Have You Never Been Mellow'' и на нежни балади като "I Honestly Love You'', която през 1975 г. й носи награди "Грами" за най-добър женски поп вокал и за запис на годината. С "Брилянтин" тя сменя темпото, особено когато героинята й Санди смени белите пуловерчета и блузки с черен кожен панталон. Текстът на "Physical'' кара самата Нютън-Джон да се изчервява, когато казва "There's nothing left to talk about/Unless it's horizontally'' and finally called out ``Let's get animal! Animal!''

"Записах я и след това внезапно си помислих: Божичко, май отидох твърде далеч!", каза певицата пред "Ентъртейнмънт уикли" през 2017 г., споделяйки как песента й била предложена от мениджъра Роджър Дейвис. "Обадих се на Роджър и му казах: "Трябва да изтеглим тази песен!", а той ми отвърна: "Късно е вече. Върти се по радиото и се изкачва в класациите". Бях ужасена!".

След "Physical" тя има още няколко хита, но кариерата й започва да залязва и Нютън-Джон влиза в новините по-често заради личния си живот. През 1992 г., докато се готви за турне, умира баща й, а тя е диагностицирана с рак на гърдата. Бракът й с актьора Мат Латанци, с когото има дъщеря Клои Латанци, днес певица и актриса, се разпада през 1995 г. Дългогодишната й връзка с оператора Патрик Макдърмът приключва мистериозно. Той изчезва през 2005 г. по време на риболов в Калифорния и оттогава е в неизвестност. Според много съобщения той живее в Мексико с друга жена.

"Той изчезна в морето и никой не знае какво се е случило", каза Нютън-Джон за него в австралийското телевизионно предаване "60 минути" през 2016 г. "Човешко е да си задаваш въпроси. Но, знаете ли, това са нещата от живота, които трябва да приемем и да продължим напред".

Сред последните албуми на Нютън-Джон са "Stronger Than Before'', сътрудничеството с Джон Траволта за коледния "This Christmas" и автобиографията "Gaia: One Woman's Journey'', вдъхновена от битката й с рака и загубата на баща й.

Нютън-Джон се омъжи за Джон Ийстърлинг, основател на "Амазон хърб компани" през 2008 г. Певицата се ангажира с множество благотворителни каузи, посланик е на добра воля на програмата за околна среда на ООН, основава Център за онкологично болни Оливия Нютън-Джон в Мелбърн, Австралия.

Нютън-Джон е дъщеря на германския професор по литература Брин Нютън-Джон и на Ирене Борн, чийто баща е нобеловият лауреат по физика Макс Борн. Семейството се мести в Австралия, когато Оливия е на 5 години, но тя се завръща в Англия като тийнейджър с майка си, след като родителите й се разделят. Като ученичка мечтае да е ветеринарен лекар, но в гимназията печели песенни конкурси и преди да навърши 20 години прави турнето във военни бази и клубове и записва първия си сингъл "Till You Say You'll Be Mine''.

През 1971 г. записва кавър на "If Not for You'' на Боб Дилън и поставя начало на тясно сътрудничество с приятел от Австралия - Джон Фарар, който продуцира песента и по-късно пише "You're the One That I Want,'' "Magic'' и още няколко хита за нея.