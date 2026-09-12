Всичко за Кайли Миноуг

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Хубавата Кайли

Хубавата Кайли

Красавицата Кайли Миноуг тайно се венча за своя по-млад избраник, британския актьор Джошуа Сас. Церемонията бе на остров Сифнос, а Кайли най-сетне е щ...

11 юни | 2:30
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Кайли Миноуг заби милионер

Кайли Миноуг заби милионер

Кайли Миноуг има нов мъж до себе си и това е милионерът Андре Балаш, гласи последната клюка.В последно време 46-годишната певица буквално сияе, което...

07 ноември | 17:15
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