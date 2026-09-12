Уитни Хюстън оживя като Барби
Куклата е копие на емблематичната ѝ визия
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Куклата е копие на емблематичната ѝ визия
Колеги, приятели и политически лидери почетоха звездата от „Джурасик парк“, който почина внезапно на 78 години
Поп иконата за втори път пребори коварната болест
Певицата пуска деветия си албум
Артисти и фенове заляха социалните мрежи със скръбни послания по повод кончината на Нютън-Джон
Слуховете стигнаха твърде далеч, заяви певицата
Австралийската певица излиза с приятеля й Пол Соломонс от 2018-а
"DISCO" получи ласкави отзиви от критиците
Певицата пусна първи сингъл от предстоящия й албум DISCO
Певицата записва нов албум във всекидневната си
Дейвид Бекъм и Никол Кидман са сред отличниците
Красавицата Кайли Миноуг тайно се венча за своя по-млад избраник, британския актьор Джошуа Сас. Церемонията бе на остров Сифнос, а Кайли най-сетне е щ...
Елизабет II управлява над шест десетилетия
Кайли Миноуг разкри, че е готова да има деца. Певицата разкри, че е изключително щастлива с новото си гадже Джошуа Саси, като двамата дори обмислят да...
Кайли Миноуг има нов мъж до себе си и това е милионерът Андре Балаш, гласи последната клюка.В последно време 46-годишната певица буквално сияе, което...
Берлин. Поп иконата Кайли Миноуг бе обявена за Дама на годината на наградите GQ Men of the Year. Австралийката беше в Берлин, за да получи лично отлич...