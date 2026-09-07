Десетки семейства искат среща с Благомир Коцев. Причината - безизходицата

Десетки семейства, живеещи на територията на комплекс „Форест клуб” в местността „Баба Алино” във Варна, се обърнаха към правителството и местната власт с искане за решаване на възникнал административен казус. „Ние всъщност се оказваме заложници на правен и административен спор, към който нямаме нищо общо”, посочват в официално обръщение собствениците на имоти в комплекса.

По думите им в момента те са изправени пред постоянна несигурност, заплахи от ограничаване на достъпа до собствените им домове и проблеми, свързани с водоснабдяването и електроснабдяването.

Нова телевизия публикува пълния текст на обръщението на жителите на Forest club без редакторска намеса:

Ние, жителите на Forest Club, м. "Баба Алино" - гр. Варна се обръщаме към Правителството на Република България, кмета на Варна - Благомир Коцев и ръководството на Община Варна с искане да обърнат внимание на ситуацията, в която се намират десетки семейства, живеещи на територията на комплекса.

Молим за спешна лична среща с кмета на Варна, с представители на общината и юристи, както и за създаването на работна група, която да вникне подробно в ситуацията и да намери законово и максимално справедливо решение.

Ние, жителите на Forest Club всъщност се оказваме заложници на правен и административен спор, към който нямаме нищо общо. Ние сме добросъвестни купувачи на недвижими имоти.

Разполагаме с нотариални актове за обекти, които ни принадлежат. Редица семейства са закупили недвижими имоти, ползвайки банкови заеми, което означава, че преди сключването на сделки са били проверени не само самите купувачи, но и имотите, приети от банките като обезпечение за кредитите. Имотите след това са официално декларирани пред Община Варна и за тях са обособени данъчни партиди. През целия период собствениците са плащали и продължават да плащат данъци и такси към общинския бюджет на Варна.

Освен това някои документи, включително удостоверения за търпимост, са издадени и от компетентните органи и служители на общинската администрация.

Ето защо имаме един фундаментален въпрос:

Как един обикновен гражданин да предположи, че има проблеми с имота, който е придобил, ако сделката е извършена официално, собствеността е регистрирана, имотът е приет от банката, общината го е регистрирала за данъчни цели и е приемала данъчни плащания от собственика в продължение на години?

Ако днес представители на Община Варна твърдят, че по отношение на някои имоти има нарушения, жителите имат право да получат ясен отговор: как би могла да възникне такава ситуация и защо сега се предлага последиците от решения или действия на институции да бъдат прехвърлени на добросъвестните собственици?

Сред нас има семейства, които живеят в домовете си от дълго време. Тук се намират личните ни вещи, тук живеят нашите деца и близки.

Вместо открит диалог жителите са изправени пред постоянна несигурност, заплахи от ограничаване на достъпа до собствените им домове и проблеми, свързани с водоснабдяването и електроснабдяването, инспекции и административен натиск.

Десетки хора не могат да живеят с месеци в състояние на страх и очакване, че утре ще бъдат ограничени в способността да използват собственото си жилища или жизненоважна инфраструктура.

Тук живеят граждани на България, Украйна, Израел, Германия и други страни от Европейския съюз. Всички сме в една и съща ситуация. Закупихме недвижим имот, платихме го, регистрирахме собствеността си, платихме данъци на държавата и общината и продължаваме да плащаме, и изхождахме от това, че официално изпълнените документи са основание да се доверим на законосъобразността на сделките.

Днес жителите сме особено загрижени, че предвид мащаба на ситуацията все още няма никакъв пряк и систематичен диалог с нас.

Затова публично се обръщаме към кмета на Варна Благомир Коцев за среща с жителите на Forest Club. Обръщаме се и към Правителството на Република България с молба да обърне внимание на случващото се и да улесни търсенето на законово и морално решение, което няма да унищожи правата на добросъвестните собственици.

Предлагаме създаването на съвместна работна група с участието на:

представители на Община Варна;

представители на компетентни държавни институции;

юристи;

представители на собствениците на Forest Club.

Задачата на тази група трябва да бъде да проучи документите за всеки спорен обект и да разработи специфичен механизъм за разрешаване на ситуацията.

Не искаме специално отношение. Молим за прозрачност и диалог.

Изключително сме обезпокоени и от постоянното обществено внимание, което конкретни политически представители обръщат на комплекса, появата им заедно с постоянното фото и видео заснемане на жителите и техните домове и нарушаването на основни – гарантирани от Конституцията, лични права. Жилищният комплекс е място, където живеят семейства, а не платформа за политическа конфронтация и място за демонстрация и конфронтации.

Ние не трябва да се превръщаме в инструмент на политическа борба.

Ако ситуацията продължи да се развива без конструктивен диалог, а натискът върху собствениците продължи, ще бъдем принудени да защитим правата си с всички средства, предвидени в закона, включително да се свържем с компетентни европейски институции, правозащитни организации и международни медии. Но днес ние преди всичко искаме да решим този въпрос тук - в България, чрез диалог с общинските и държавните институции.

Още веднъж подчертаваме: не ние сме създали тази ситуация. Ние сме обикновени хора, които са закупували недвижими имоти по официални договори, регистрирали са собственост, вземали са банкови кредити, регистрирали са имоти и са плащали данъци в продължение на години. Имаме право да знаем защо документите, на които сме се доверили и въз основа на които сме направили транзакции, се поставят под въпрос - и какво решение предлага държавата на хората, които са действали добросъвестно.

Ние настояваме за:

открит диалог;

среща лице в лице с кмета на Варна;

създаване на работна група;

индивидуален преглед на документи по обекти;

предотвратяване на натиска върху жителите и необосновано ограничаване на достъпа до тяхната собственост и комунални услуги;

конкретен план за разрешаване на ситуацията.

Зад всеки имот тук няма квадратни метри или кадастрални номера. Зад тях стоят семейства, деца, спестявания на живот, банкови заеми и човешки съдби. И затова тази ситуация не изисква политически изявления, а отговорност, диалог и конкретно решение.