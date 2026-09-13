Напрежение в "Баба Алино". Десетки семейства подскочиха
Ние сме заложници, настояват те
Следете всички новини, анализи и коментари за Заложници. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ние сме заложници, настояват те
В края на миналия месец Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки в ивицат...
Нападателят е използвал законно притежавано гражданско оръжие
Само да влязат по суша, ще пленят хиляди заложници, каза Мохсен Резаи
Спорът за връщането от „Хамас“ на телата на заложниците заплашва да провали мира
Операцията по размяната продължава под засилен контрол
Израел ще започне да освобождава стотици палестински затворници
Ето кога ще бъдат освободени
Американският президент настоя за незабавно прекратяване на огъня
България последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници
Снимки на пленени израелци и надпис „снимка за сбогом“ бележат нов етап на брутално изнудване
На два етапа ще бъдат освободени останалите в плен израелски заложници
Това е последно предупреждение, категоричен е американският президент
Телата на четиримата вече са в Израел, потвърди Тел Авив
Палестинците обявиха, че ще забавят освобождаването на заложници за неопределено време
След пускането на трима видимо измършавели заложници в събота е време Израел да поиска всички пленници да бъдат освободени до събота на обяд
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в събота, че гледката на отслабналите заложници е шокираща
Израел трябва да пусне на свобода около 90 палестински затоворници
Зад всеки освободен има човешка история
Този исторически ден беше посрещнат с огромно въодушевление в Тел Авив