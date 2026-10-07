Три години след 7 октомври: Израел още живее с раната

Три години след деня, който преобърна Израел и целия Близък изток, страната отново спира, за да си спомни.

На 7 октомври 2023 г. бойци на „Хамас“ и други палестински въоръжени групировки нахлуха в Южен Израел, убиха около 1200 души и отвлякоха 251 заложници в ивицата Газа. Това остава най-смъртоносният ден в историята на Израел.

Днес, три години по-късно, израелци се събират на възпоменателни церемонии в памет на загиналите.

Едно от най-емоционалните бдения е на мястото на музикалния фестивал „Нова“ близо до границата с Газа. Там при атаката бяха убити 348 млади хора.

Възпоменателно събитие се провежда и на Площада на заложниците в Тел Авив – място, което през последните години се превърна в символ на борбата на семействата за освобождаването на отвлечените.

Тази годишнина обаче е различна.

За първи път от 7 октомври 2023 г. няма останали израелски заложници в Газа. Последните живи и загинали заложници бяха върнати в рамките на сделки за размяна, а останките на последния израелски заложник бяха открити през януари.

Но войната, започнала след атаката, остави друга огромна човешка цена.

Израелската офанзива в Газа е убила повече от 74 000 палестинци, според здравните власти в анклава. Тези данни не разграничават цивилни от бойци. Огромни части от Газа са разрушени, а милиони хора продължават да живеят в тежки хуманитарни условия.

Въпреки договореното през октомври 2025 г. примирие, насилието не е прекратено напълно. Израел продължава удари срещу цели, които определя като свързани с „Хамас“, а организацията все още не е разоръжена.

Годишнината идва и само 20 дни преди парламентарните избори в Израел. За много израелци атаката от 7 октомври продължава да бъде основен фактор при политическия им избор, а част от семействата на жертвите вече се включват пряко в политиката.

Германският канцлер Фридрих Мерц отново подчерта подкрепата на Германия за сигурността и съществуването на Израел, свързвайки тази позиция с историческата отговорност на страната след Холокоста.

Берлин обаче продължава да поддържа и позицията, че траен мир в региона вероятно минава през създаването на палестинска държава редом до Израел. Германското правителство настоява, че подобна държава трябва да бъде резултат от преговори, а не едностранен първи ход.

Три години след атаката от 7 октомври раната остава отворена и от двете страни на границата.