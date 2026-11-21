Едно хипопотамче успя да обедини американския Сенат. Ден след смъртта на Фиона, превърнала се в любимка на милиони хора по света, сенаторите единодушно приеха резолюция в нейна чест. Тя почина на 19 ноември в зоопарка на Синсинати, щата Охайо, след като погълна плетена шапка, попаднала случайно в заграждението ѝ.

Предложението за отдаване на почит беше внесено от републиканския сенатор Бърни Морено, който съобщи новината в социалната мрежа X.

„Фиона беше символ на устойчивост и упоритост и много ще ни липсва в Синсинати“, заяви Морено. По думите му отсъствието ѝ ще бъде почувствано както от жителите на града, така и от многобройните посетители на зоопарка.

„Това ще остави празнина в зоопарка и в сърцата им“, каза той.

Сенаторът подчерта, че резолюцията е посветена и на хората, които са се грижили за Фиона през целия ѝ живот – от ръководството на зоопарка до ветеринарните лекари и служителите, които всекидневно са били до нея.

Малкото чудо, което отказа да се предаде

Историята на Фиона започва на 24 януари 2017 г., когато тя се ражда шест седмици преждевременно. Тежи едва 13 килограма – изключително малко за новороден нилски хипопотам.

Бебето е толкова слабо, че не може да стои на крака и да суче от майка си Биби. Служителите на зоопарка започват денонощни грижи за него, а ветеринарите се борят за оцеляването му.

Фиона постепенно набира сили. Първо се научава да стои изправена, после да ходи и да плува. Видеоклиповете с нейните първи стъпки и игри във водата обикалят интернет.

Милиони хора следят развитието ѝ, а малкото хипопотамче се превръща в една от най-големите знаменитости сред животните в американските зоопаркове.

Една шапка слага край на историята

Трагедията настъпва през ноември 2026 г., когато посетител на зоопарка подхвърля плетената си шапка във въздуха. Тя попада във вентилатор, който я запраща през малък отвор в заграждението на Фиона.

Хипопотамчето поглъща шапката.

Първоначално поведението му не буди сериозна тревога, но постепенно Фиона губи апетит. Ветеринарният екип предприема различни мерки, за да помогне на животното да изхвърли чуждото тяло по естествен път.

Въпреки усилията Фиона умира на 19 ноември, едва деветгодишна.

Аутопсията показва, че шапката се е заклещила дълбоко в тънките черва, на място, недостъпно за ендоскопско отстраняване. Според ветеринарните специалисти анатомията и размерите на животното са правели хирургическата намеса неприложима.

Цял град скърби за своята любимка

След новината за смъртта на Фиона хиляди хора изразяват скръбта си. Сгради, мостове и стадиони в Синсинати са осветени в лилаво в нейна памет.

„Никога през живота си не съм познавал толкова обичано животно“, споделя Тейн Мейнард от ръководството на зоопарка.

Фиона оставя след себе си майка си Биби и брат си Фриц. Според служителите останалите хипопотами продължават да се хранят и да се държат нормално.

За хората, които я отглеждат от раждането ѝ, загубата е особено болезнена. Те са били свидетели на невероятното ѝ възстановяване, на първото ѝ плуване и на всички малки победи, превърнали я в любимка на публиката.

Зоопаркът благодари за огромната подкрепа и призова хората да почетат паметта на Фиона с добри дела и внимание към околните.