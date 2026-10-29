Мече шета из Благоевград

Необичаен посетител изненада жителите на Благоевград. Мече на около две години слезе от гората и се разходи по улиците на един от крайните квартали на града. Нощното му приключение продължило едва пет-шест минути, но било достатъчно, за да предизвика тревога и любопитство.

Животното е заснето от охранителни камери, докато тича по две улици в квартал, разположен непосредствено до горски територии. Според специалистите мечето е било силно уплашено и през цялото време се е опитвало да намери изход от непознатата среда.

„Незнайно защо се е заблудило да навлезе в урбанизираната територия, най-вероятно подгонено от безстопанствени кучета или поради някаква друга причина“, обясни пред БТА инж. Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие.

Горските служители разбрали за необичайния гост от публикация в социалните мрежи. Те проверили записите от камерите в района, включително от съседни къщи, и предприели обход, за да установят дали животното все още се намира в града.

Според инж. Ангелов най-вероятно става дума за двегодишно мече – възраст, на която малките обикновено се отделят от майката и започват самостоятелен живот. Именно тогава неопитните животни понякога попадат на непривични за тях места.

За щастие, при проверката не са открити следи, че мечето е останало в квартала.

„Няма индикация, че животинчето е тук, най-вероятно вече се е прибрало в гората, достатъчно уплашено от предната вечер, в която е направило разходка по улиците“, посочи Ангелов.

Като предпазна мярка горските служители са поставили фотокапани по границата между квартала и гората. Те ще проследят дали младият обитател на планината няма да се появи отново.

Засега всичко сочи, че краткото му градско приключение е приключило и мечето е намерило пътя обратно към естествения си дом.