Обрат по случая с Колтуклиева! Нов скандал

Нова развръзка по случая със Соня Колтуклиева, която на 22 октомври беше блъсната от служителя на Националната служба за охрана Мартин Варадинов, след като се опита да отвори вратата на автомобила на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Днес бяха представени показания на свидетел, който твърди, че малко преди инцидента е чул телефонен разговор между Колтуклиева и жена, която й казва: "Действайте, после ще ви бъде платено“, съобщи адвокат Тервел Георгиев. По думите на адвоката видеотехническите експертизи показват как Варадинов хваща ръката на Колтуклиева и я сваля от дръжката на вратата на автомобила на председателя на парламента. Георгиев уточни, че според него избутване не е имало.

Свидетелят, който твърди, че е дочул телефонния разговор, посочил още, че след това Колтуклиева е разговаряла с други трима души, които също са свидетели по делото. Според техните показания журналистката е била избутана.

„Обадих се по телефона на Светломир Стоянов, фотограф, един от четиримата свидетели - той категорично отрече да е казвал подобно нещо. Записах нашия кратък разговор. Кой се опитва да манипулира истината? Житейски правдоподобно ли е някой да чуе какво ми говорят по телефона? Как ще се хвърля да се самоубивам на плочките за каквито и да било пари? Някой прави много мръсни номера в момента и ще трябва да отговаря за това.", репликира журналистката.

Съдът остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на служителя на НСО Мартин Варадинов, като прецени, че няма основания за налагане на тази мярка за неотклонение.

Според прокуратурата Варадинов е причинил средна телесна повреда на Колтуклиева, след като я е избутал и тя е паднала на земята. При първоначалното разглеждане на случая съдът не е установил достатъчно доказателства, че обвиняемият е нанесъл удар на журналистката. Според магистратите записите от охранителните камери показват избутване, но не и удар. Съдът е приел също, че няма опасност Варадинов да се укрие или да извърши друго престъпление.