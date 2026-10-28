МС с важна новина за парите на майките, пенсионерите и бизнеса

Обявените увеличения на средствата за семействата, децата, майките, учениците, студентите и пенсионерите няма да бъдат отменяни или намалявани с Бюджет 2027. Няма да се орязва и предвидената подкрепа за българския бизнес. Това заявиха от правителствения пресцентър.

От Министерския съвет увериха, че ще изпълнят поетите ангажименти, обявени от министър-председателя Румен Радев на заседанието на кабинета на 14 октомври.

Мерките обхващат подкрепата за семействата и децата, майчинството, учениците и студентите, пенсионерите и доходите, както и помощта за бизнеса.

От правителството подчертават, че обещанията ще бъдат изпълнени въпреки тежкото финансово състояние, което кабинетът твърди, че е наследил. Сред посочените проблеми са прекомерният бюджетен дефицит, липсата на средства в държавната хазна и поетите за години напред ангажименти без осигурено финансиране.