Политика

МС с важна новина за парите на майките, пенсионерите и бизнеса

Мерките обхващат подкрепата за семействата и децата, майчинството, учениците и студентите, пенсионерите и доходите, както и помощта за бизнеса

МС с важна новина за парите на майките, пенсионерите и бизнеса
28 окт 26 | 17:34
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Фатме Мустафова

Обявените увеличения на средствата за семействата, децата, майките, учениците, студентите и пенсионерите няма да бъдат отменяни или намалявани с Бюджет 2027. Няма да се орязва и предвидената подкрепа за българския бизнес. Това заявиха от правителствения пресцентър.

От Министерския съвет увериха, че ще изпълнят поетите ангажименти, обявени от министър-председателя Румен Радев на заседанието на кабинета на 14 октомври.

Мерките обхващат подкрепата за семействата и децата, майчинството, учениците и студентите, пенсионерите и доходите, както и помощта за бизнеса.

От правителството подчертават, че обещанията ще бъдат изпълнени въпреки тежкото финансово състояние, което кабинетът твърди, че е наследил. Сред посочените проблеми са прекомерният бюджетен дефицит, липсата на средства в държавната хазна и поетите за години напред ангажименти без осигурено финансиране.

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Автор Фатме Мустафова

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