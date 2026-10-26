Изборът приключи. Колко е разликата на върха

Според последните резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 15 часа на база 100% обработени протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев продължават да водят в битката за „Дондуков" 2. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 34,759% (528929 гласа).

Те отиват на балотаж срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев, които получават 31.952% (486 214) от гласовете на избирателите.

На трето място остава двойката Костадин Костадинов-Петър Волгин, за които са гласували 12.545%.

Четвърти са Радостин Василев и Красимир Манов с 4,608%, следвани от Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,787% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,393%.

4,426% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".