Ново 20: Зад покушението на Слави Бинев стои огромна сума

Слави Бинев е очистен заради дълг над 1 млн. евро, гърмят медиите в Турция. Водещите издания в Истанбул и Анкара разкриха, че конфликтът не е за дребни суми, уточнява Lupa.

Зад покушението стои огромна сума, която бившия български политик не успял да върне на местни бизнесмени, свързани с крупни картели. Застреляният с един куршум в главата Слави Бинев затънал и не връщал парите и това довело до фаталния му край.

Комшиите са категорични, че убийството не е свързано с политиката или спорта. Те не пропускат факта, че Бинев е шеф на таеукондото, но това няма нищо общо с неговите бизнес връзки.

Турските медии и разследващи канали следят случая под лупа поради факта, че двама от тримата арестувани на магистрала "Тракия“ са турски граждани.