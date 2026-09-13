Слави Бинев: Окрадоха ни!
Той сипе обвинения за грабеж
Следете всички новини, анализи и коментари за Слави Бинев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той сипе обвинения за грабеж
Това е най-голямото състезание, което някога сме организирали, каза Слави Бинев
Ако нямаме такава, ще изпуснем нашите деца
Поредно предложение от прокуратурата
Защо се стига до тази мярка
Това каза Бинев в предаването на Крум савов
Това е поредно признание за работата му по развитие на бойния спорт
Пътят ми е успешен, но трънлив, казва президентът на таекуондото
Българинът стана член на Борда на директорите на Световната таекуондо централа
Шефът Слави Бинев връчи новите екипировки
Това бе решено на тазгодишното събрание в Манчестър
Над 1000 състезатели по таекуондо от 45 държави ще се съберат у нас
Българинът и д-р Чо облякоха дизайнерски дрехи в подкрепа на включването на брейк-денс в програмата на Олимпийските игри
Двете Кореи направиха важна стъпка към обединяване
След като вече счупи всички постигнати рекорди до момента и за по-малко от месец донесе повече медали за страната отколкото през цялата изминала 2017г...
Световният шампион по таекуондо за кадети Александър Джорджев и брозновият медалист Кристиян Златев показаха медалите от първенството на планетата про...
Председателят на БФТ-WTF Слави Бинев представи националния отбор по таекуондо за Европейското първенство, което ще се проведе в София от 6-9 април. В...
България надмина очакванията и завоюва второ място отборно, и първо при децата и кадетите на XVIII балканиада по таекуондо - олимпийска версия WTF. Са...
Председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова откри 18-ите балкански игри по таекуондо-олимпийска версия в Дупница, на които вестн...
Дупница приема най-голямата Балканиада в историята, хвали се шефът на бойния спорт Председателят на Българската федерация по таекуондо WTF (б.а. олим...