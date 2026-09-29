Държавата вади още помощи за хората с ниски доходи

Правителството разширява социалната подкрепа за хората с най-ниски доходи, а Министерството на труда и социалната политика подготвя и по-дълбока промяна в начина, по който работи системата. Социалният министър Наталия Ефремова обяви пред БНТ, че уязвими семейства и лица ще получат допълнителни 50 евро по Коледа, а от 1 октомври започва изплащането на инфлационния чек. Паралелно започва широк дебат за бъдещ Кодекс за социална закрила.

50 евро по Коледа за по-широк кръг хора

Новият механизъм за коледна и великденска подкрепа вече не е насочен само към пенсионерите. В него се включват и други хора и семейства с ниски доходи, като правото на помощ ще зависи от доходния критерий.

Сред подпомаганите са семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни родители, деца без родителска грижа и други уязвими групи. Размерът на коледната помощ е 50 евро на лице или семейство, което отговаря на условията. Сумата е записана и в бюджета за 2026 г.

„Действително тези, които имат най-ниски доходи, ще получат тази подкрепа за първи път сега по Коледа“, подчерта Ефремова.

От 1 октомври започва инфлационният чек

Втората мярка е насочена към ефекта от поскъпването на горивата и основните стоки. От 1 октомври започва изплащането на еднократна помощ от 50 евро на над 550 000 уязвими граждани. За мярката са осигурени 30 млн. евро.

Ефремова обясни, че този път подкрепата няма да бъде свързана само с притежанието на автомобил. Ще се гледат доходите, защото поскъпването на горивата се пренася върху цените на стоките и услугите и засяга много по-широк кръг хора.

Получателите ще могат сами да решават за какво да използват средствата - за гориво, храна или други ежедневни разходи.

Повече средства за социална подкрепа

Социалното министерство вече обяви и по-висок ресурс за политиките си през 2026 г. В бюджета са предвидени над 315 млн. евро повече за социална подкрепа спрямо предходната година, включително допълнителни средства за хора с увреждания и семейства с деца.

Ефремова поставя акцент върху това подкрепата да стига първо до домакинствата с най-ниски доходи, вместо помощите да се разпределят без оценка на реалната нужда.

Над 56 различни социални мерки

Следващата задача е самата система да стане по-разбираема. В момента социалната подкрепа е разпръсната в повече от осем закона и включва над 56 различни мерки.

„Това наистина е объркващо за човека и в крайна сметка може да представлява една прекрасна архитектура на законодателството за юристите, но в никакъв случай не е в помощ на хората“, каза министърът.

Според нея човек, изпаднал в трудна ситуация, трябва да може лесно да разбере към коя институция да се обърне и каква подкрепа може да получи.

Започва подготовка за Кодекс за социална закрила

Затова Ефремова предлага широк обществен дебат за бъдещ Кодекс за социална закрила. В него трябва да участват институциите, неправителственият сектор, академичната общност, работодатели и синдикати.

Идеята не е просто действащите текстове механично да бъдат събрани в един закон. Целта е социалната система да бъде организирана около нуждите на човека, така че различните форми на подкрепа да бъдат по-лесни за намиране и използване.

Така наред с непосредствените мерки - коледната помощ и инфлационния чек - социалното министерство започва и подготовката на по-дългосрочна промяна. Ефремова поставя задачата системата да бъде едновременно по-широко достъпна за уязвимите хора и по-разбираема за всеки, който има нужда от държавна помощ.