Последни часове за българите в чужбина. В полунощ изтича важен срок

Днес, 29 септември, е последният ден, в който българските граждани зад граница могат да подадат електронно заявление за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Крайният срок изтича в 24:00 часа българско време. Подаването на заявление не е задължително условие човек да гласува в чужбина, но улеснява организацията на вота и предварителното му включване в избирателния списък за съответната секция.

До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000. Най-силен е интересът от Турция, откъдето са почти 12 000 заявления. Следва Обединеното кралство с близо 5000, Германия с над 3000 и Съединените щати с повече от 2300. От Испания са подадени около 1700 заявления, а от Нидерландия - близо 1000.

Именно броят на заявленията ще бъде един от основните ориентири при определянето на секциите зад граница. При най-малко 40 подадени заявления за конкретно населено място по закон може да бъде разкрита секция, ако са изпълнени и останалите условия. До 3 октомври Централната избирателна комисия трябва окончателно да определи местата и броя на секциите извън страната.

Заявленията имат и друга практическа полза. Българите, които са ги подали и бъдат включени предварително в избирателните списъци, няма да се налага в изборния ден да преминават през допълнителната процедура за вписване на място. Това трябва да ускори гласуването и да намали струпванията пред секциите в държавите с големи български общности.

Машинно гласуване извън страната ще бъде предвидено в секциите, които покриват определения праг. При 300 или повече заявления за конкретна секция се предвижда възможност за машинен вот, което е особено важно в местата, където се очаква голям поток от избиратели.

Съществена промяна е и отпадането на ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз. Това дава възможност в страни с големи български общности да бъдат открити повече места за гласуване, ако има достатъчно заявления и са изпълнени необходимите условия.

Българите, които не подадат заявление до полунощ, няма да загубят правото си на глас. Те ще могат да гласуват в разкрита секция зад граница, но ще трябва да бъдат вписани на място и да попълнят необходимата декларация.

Така днешният ден е ключов най-вече за организацията на президентския вот извън страната. Колкото повече заявления бъдат подадени до полунощ, толкова по-точно ЦИК ще може да прецени къде има реална необходимост от допълнителни секции и къде се очаква най-големият поток от избиратели на 25 октомври.