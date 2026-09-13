Важен краен срок изтича днес. Закъснелите фирми трябва да побързат
До края на 30 юни се подават годишните декларации, плащат се данъци и се внасят окончателни осигуровки
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До края на 30 юни се подават годишните декларации, плащат се данъци и се внасят окончателни осигуровки
От НАП съобщиха тези дни, че изпращат имейли или се обажда по телефона на физическите лица
Над 82% от годишните данъчни декларации са подадени онлайн, срокът изтича на 30 април
За да се възползват от отстъпката, гражданите трябва да подадат декларацията си по електронен път до 1 април
Ако има данък за довнасяне, той също трябва да бъде платен до края на деня
Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената декларация
За първи път, от март данъчните декларации са предварително попълнени, но ни трябва ПИК
Защото до края на февруари фирмите са длъжни да подадат информацията в НАП
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