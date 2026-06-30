Важен краен срок изтича днес. Закъснелите фирми трябва да побързат

Днес, 30 юни, в полунощ изтича крайният срок, в който фирмите и едноличните търговци трябва да подадат годишните си данъчни декларации и да платят дължимия данък. Близо 434 000 дружества и физически лица, които извършват дейност като ЕТ, вече са декларирали и внесли данъците си.

От тях почти 62 000 са декларациите, подадени от еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане. До 30 юни те трябва да декларират и внесат и окончателните си осигурителни вноски, като заедно с годишната данъчна декларация подават и декларация образец № 6.

Днес е последният ден и за деклариране и плащане на корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия и данъка върху дейността от опериране на кораби. До момента близо 372 000 фирми са обявили приходите си пред НАП.

Подаването на декларациите и плащането към бюджета стават онлайн през Портала за електронни услуги на НАП с ПИК или квалифициран електронен подпис. Повече информация има на сайта на приходната агенция - www.nra.bg, както и на телефоните 0700 18 700 и +359 2 9859 6801.

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