Край на безплатната обмяна. Пощите обявиха новите цени

От утре, 1 юли, „Български пощи“ въвеждат такси за обмяната на левове в евро. Така приключва шестмесечният безплатен период за услугата в пощенските станции в населени места без банкови офиси. Таксите ще са между 6 и 10 евро според размера на сумата, а за по-големи дневни обмени ще се изисква предварителна заявка. Българската народна банка обаче ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в сумата и без краен срок.

Колко ще струва обменът

Таксата за суми до 1000 лева ще бъде 6 евро. При обмен от 1000,01 лв. до 3000 лв. цената става 7,20 евро. За суми от 3000,01 лв. до 6000 лв. таксата ще бъде 8,80 евро, а за обмен от 6000,01 лв. до 10 000 лв. - 10 евро.

Това означава, че услугата няма да спре, но вече няма да бъде безплатна. Промяната влиза в сила веднага след 30 юни - последния ден, в който банките и пощите бяха длъжни да обменят левове в евро без такси и комисиони по официалния курс 1,95583 лева за 1 евро.

Кого засяга най-много

Най-силно промяната засяга жителите на малки населени места, в които няма офиси или клонове на банки. Именно там „Български пощи“ извършваха безплатната обмяна от началото на 2026 г. съгласно Националния план за въвеждане на еврото и Закона за въвеждане на еврото.

До момента чрез услугата са обменени 289 142 550,36 лева. От безплатната обмяна са се възползвали 229 290 жители на населени места без банкови офиси. Най-голям интерес е отчетен в Южния централен район, като най-активни са били жителите на областите Пловдив и Пазарджик, съобщават от дружеството.

Как ще става след 30 юни

И след края на безплатния период пощите ще обменят левове в евро, но при дневни ограничения. За едно лице ще може да се обменя сума до 1000 лева на ден. При суми от 1000 лева до 10 000 лева дневно ще е необходима предварителна заявка, подадена между три и пет работни дни по-рано.

Тази по-голяма обмяна ще се извършва само в определени пощенски клонове. Те са 954 в страната. „Български пощи“ не обменят суми над 10 000 лева на ден за едно лице, а услугата може да бъде отказана само при липса на касова наличност до края на 2026 г.

Банките решават сами

След 30 юни търговските банки също вече могат да начисляват такси за обмяна на левове в евро. До 31 декември 2026 г. обаче те не могат да отказват извършването на обмяна и приемането на средства за внасяне по сметка в евро. След тази дата банките и „Български пощи“ могат да преустановят услугата за обмен на левови банкноти и монети в евро.

Проверка сред големи банки показва, че част от тях ще продължат да предлагат услугата без такса, но при различни условия. Някои удължават безплатната обмяна на левове в евро в брой на каса, а други ще запазят възможността клиентите да внасят левове по сметка без начисляване на такса за по-дълъг период.

БНБ остава безплатният вариант

Най-важното изключение е Българската народна банка. Тя ще продължи да обменя банкноти и монети от левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето. Това важи и след края на шестмесечния срок, който приключва на 30 юни 2026 г.

На практика от 1 юли започва нов етап от преминаването към еврото. За хората в малките населени места пощите остават удобен канал, но вече срещу цена. За тези, които искат да избегнат таксите, възможностите са да проверят условията на своята банка или да използват БНБ, където безплатната обмяна няма краен срок.

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