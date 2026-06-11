Донев вдигна българското знаме в Европейския механизъм за стабилност

България вече е част от Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) - финансовата защитна мрежа на държавите от еврозоната. Това стана официално в Люксембург след депозирането на документа за ратификация за присъединяване към Договора за създаване на ЕМС в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

След церемонията по поставяне на българското знаме сред флаговете на страните членки вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в Годишната среща на Управителния съвет на механизма. Това е първото участие на български финансов министър на среща от такъв ранг.

България влиза в ЕМС след приемането на еврото от 1 януари 2026 г. и така приключва последната институционална стъпка от присъединяването й към пълната финансова архитектура на еврозоната. Механизмът беше създаден като постоянен фонд за подкрепа на страни от еврозоната при тежки финансови затруднения и действа като кредитор от последна инстанция за запазване на стабилността на валутния съюз. ЕМС посочва, че предоставя финансова помощ на държави от еврозоната в криза и има роля на обща защитна мрежа за финансовата стабилност на съюза.

Пътят към членството беше отворен през декември 2025 г., когато Управителният съвет на ЕМС одобри заявлението на България. Тогава институцията съобщи, че решението позволява на страната да започне процеса по ратифициране на договора, а след приключването му България официално ще стане член на механизма. В техническите условия е предвиден и 12-годишен временен корекционен период, през който първоначалният капиталов дял и платената вноска на България ще бъдат по-ниски.

Самият ЕМС определи влизането на България в еврозоната като историческа стъпка и посочи, че с членството в механизма страната получава достъп до общата финансова защитна мрежа на валутния съюз. В публикация на институцията се отбелязва, че България стана 21-вият член на еврозоната на 1 януари 2026 г., а присъединяването към ЕМС е следващият етап от този процес.

След церемонията Донев проведе среща и с българите, които работят в европейската институция. Този жест добави човешки знак към официалното членство - страната вече има не само флаг сред държавите от механизма, но и свои експерти в структурата. За България това е важен момент, защото оттук нататък тя не само ползва защитата на еврозоната, а участва в органите, които обсъждат финансовата стабилност и реакциите при бъдещи кризи.

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