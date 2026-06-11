България прави нова стъпка в еврозоната с участието на Гълъб Донев

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. Това е нова стъпка в институционалното присъствие на България в еврозоната след въвеждането на еврото, което у нас се случи на 1 януари 2026 г.

Страната ни подаде заявление за членство в механизма през септември 2025 г., а в края на годината то беше одобрено. През миналия месец Народното събрание ратифицира присъединяването на България към тази финансова структура.

Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната. Той беше създаден през 2012 г. след дълговата криза, която засегна тежко страни като Гърция, Ирландия и Испания. Основната му задача е да осигурява финансова стабилност в паричния съюз, като при нужда предоставя заеми, експертиза и техническа помощ на държави членки, изправени пред сериозни финансови затруднения. Подкрепата обикновено е обвързана с реформи и изискване за разумна фискална политика.

С въвеждането на еврото България беше правно задължена да се присъедини към Европейския механизъм за стабилност. Самият механизъм обяви през декември 2025 г., че одобрението на заявлението на България отваря пътя към ратификация и към официално членство след приключване на процедурата. В публикация от януари 2026 г. институцията посочи, че присъединяването ще даде на страната достъп до общата финансова защитна мрежа на еврозоната.

В Люксембург Донев ще участва и в срещата на страните от еврозоната. За България това участие има значение не само като формално присъствие, а като включване в механизмите, чрез които паричният съюз обсъжда рискове, финансова стабилност и евентуални общи реакции при кризи. На практика страната ни вече е не само наблюдател на тези процеси, а част от тях.

Европейският механизъм за стабилност действа като постоянен спасителен фонд за страните от еврозоната и предоставя финансова помощ при тежки затруднения, когато това е необходимо за стабилността на целия паричен съюз. Институцията описва ролята си като „кредитор от последна инстанция“ за държави от еврозоната, които не могат да се финансират устойчиво на пазарите.

Участието на Донев идва в момент, когато България вече премина от техническия етап на присъединяване към еврото към реалното участие във финансовата архитектура на еврозоната. Това дава на страната достъп до допълнителна защита при криза, но едновременно с това я поставя в среда, в която бюджетната дисциплина и доверието на партньорите имат още по-голяма тежест.

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