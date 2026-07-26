Управляващите с твърдо послание: България не влиза във войната!

България не е враждебна към Иран, няма антииранска позиция и няма да бъде въвлечена във военния конфликт, заяви депутатът от управляващата „Прогресивна България“ и заместник-председател на Народното събрание Иван Ангелов. Той увери, че разположените у нас американски самолети изпълняват единствено логистични задачи, а евентуалните им операции ще бъдат извън българска територия.

Според него страната показва, че може едновременно да бъде надежден съюзник и да води независима външна политика в защита на националния интерес. Ангелов призова Вашингтон и Техеран да поемат отговорност и възможно най-бързо да намерят решение на конфликта.

София изпрати ясен сигнал към Техеран

Българските власти са уведомили иранската страна, че действията на София не са насочени срещу Ислямската република. Според Ангелов позицията на правителството е ясна - страната няма интерес от ескалация и няма да заема страна в спор, който трябва да бъде решен от непосредствено участващите държави. „България не е враждебна на Иран страна. Уведомихме Иран, че не заемаме антииранска позиция“, заяви депутатът пред бТВ.

Той подчерта, че ситуацията е сложна и хората имат право да задават въпроси. Задачата на кабинета обаче е да предостави пълна информация и да покаже, че няма основания за паника. „Отговорност на Техеран и Вашингтон е максимално бързо да разрешат този конфликт“, каза Ангелов.

Самолетите няма да действат от България

Депутатът направи ясно разграничение между разполагането на военни самолети на българска територия и използването на страната като база за бойни удари. По думите му машините са у нас с логистична цел, а операциите им ще се извършват извън България.

Ангелов призна, че първоначалната информация за присъствието им не е била достатъчно точна. По-рано се е твърдяло, че самолетите са на летище „Васил Левски“ за учение, но впоследствие се е оказало, че мисията им е различна.

Той подчерта, че има огромна разлика дали подобни машини са разположени на гражданско, или на военно летище, както и какви конкретни задачи изпълняват. Именно затова управляващите настояват информацията да бъде представяна открито, без недомлъвки и спекулации.

Няма да бъдем въвлечени във войната

Ангелов категорично отхвърли твърденията, че България се превръща в страна по конфликта. Според него логистичната подкрепа не означава участие във военни действия и не създава пряка заплаха за населението. „Това не ни въвлича във войната в Иран“, увери народният представител.

Той защити решението като част от ангажиментите на България към нейните партньори. По думите му страната доказва, че е предвидима, стабилна и способна да изпълнява поетите задължения, без да се отказва от правото си да защитава собствените интереси.

Излязохме от дългата кома

Управляващите виждат в настоящата политика знак за възстановяване на международния авторитет на България. Ангелов заяви, че държавата отново заема достойно място в Европа след продължителен период на политическа нестабилност и липса на ясна посока. „Заемаме своето достойно място на картата на Европа след дълга кома. Излъчваме сигурност и стабилност“, заяви той.

Според депутата правителството следва обещанието на „Прогресивна България“ за прозрачност и независима външна политика. Съюзническите отношения не трябва да бъдат сляпо подчинение, а инструмент за укрепване на националната сигурност и международното положение на страната.

Бюджет 2026 слага край на финансовия хаос

Ангелов свърза външнополитическата стабилност и с действията на кабинета във вътрешната политика. По думите му Бюджет 2026 прекратява кризата в управлението на публичните финанси и връща предвидимостта за гражданите, бизнеса и държавните институции.

Той заяви, че приемането на бюджета отнема един от основните аргументи на опозицията. Партиите извън властта вече не могат да оправдават политическите и социалните проблеми с липсата на редовна финансова рамка.

Според управляващите бюджетът е доказателство, че държавата отново може да взема решения и да носи отговорност за тях, вместо да управлява чрез временни механизми и постоянни кризи.

Йотова получи силна оценка от управляващите

Ангелов определи като силна кандидатурата на президента Илияна Йотова и заяви, че тя се справя добре със задълженията си. Той обаче уточни, че „Прогресивна България“ все още не е взела окончателно решение за предстоящите президентски избори.

Въпросът дали партията ще подкрепи Йотова, или ще издигне собствен кандидат, ще бъде решен на партиен форум. Думите му показаха, че държавният глава остава сериозна възможност за управляващите, но окончателната позиция ще бъде част от по-широк политически разговор.