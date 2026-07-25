Антон Кутев: Аз лично очаквам "Прогресивна България" да подкрепи Йотова

Председателят на комисита по култура и медии Антон Кутев от „Прогресивна България“ защити председателя на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов след предизвикалата противоречия негова реплика към депутата от ГЕРБ Теменужка Петкова, обясни защо няма увеличение на социални разходи, каза, че опозицията е излъгала много пъти в дебататите по бюджета, категорично заяви, че никога опозицията не е били така озлобена, че самолетите в Безмер е изпълнение на договора на България и САЩ от 2006 година и изрази личното си мнение, че Прогресивна България би трябвало да подкрепи Илияна Йотова за президент.

В интервю за БНТ той настоя, че думите за „глътнатия корем“ са били метафора за прикриването на реалния бюджетен дефицит, а не лична обида. Кутев коментира още американските самолети в „Безмер“, преговорите с „Райнметал“, държавния дълг, инфлацията и кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Според него правителството е подложено на невиждана атака, която измества вниманието от истинските проблеми на страната.

Може да е всичко друго, но не и сексист

„Който познава Проданов, знае, че той може да е всичко друго, но не и сексист. Той е един от най-толерантните хора, които познавам“, заяви Кутев.

По думите му Проданов е използвал същото сравнение и при предишни обсъждания на бюджета, включително в парламентарната комисия. Затова Кутев е убеден, че фразата не е била измислена специално заради Теменужка Петкова и не е била насочена към външния й вид.

„Не я е обиждал персонално. Тук ставаше дума за абсолютна метафора, която вероятно в този случай е попаднала неправилно заради близостта с името на Теменужка Петкова, но той нямаше предвид нея и това беше абсолютно ясно“, каза депутатът.

Репликата, която ядоса парламента

Скандалът избухна в четвъртък вечерта по време на напрегнатите спорове за наследеното състояние на държавните финанси. Петкова заяви, че кабинетът „Желязков“ е оставил към 31 януари положително бюджетно салдо от 212 млн. евро и фискален резерв от 8,2 млрд. евро.

„Г-жо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец... Знаете ли, това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел“, отговори Проданов от парламентарната трибуна.

Веднага след това той уточни, че не говори конкретно за Петкова, а използва метафора за начина, по който предишната власт е представила финансовото състояние на страната. Обяснението му обаче не предотврати обвиненията в сексизъм и последвалата остра политическа реакция.

Метафора за прикрития дефицит

Кутев обясни, че сравнението е трябвало да покаже разликата между официално представения и действителния размер на бюджетния дефицит. „Като си прибереш и глътнеш корема, това не значи, че ставаш слаб и красив, ти си пак същият. Когато направиш бюджетния дефицит да изглежда 3 процента, но той е 9 или 7 процента, той не става от това 3 процента“, заяви депутатът.

Според него предишното управление е показало по-добра картина на публичните финанси, за да бъдат изпълнени условията за въвеждане на еврото, но натрупаните проблеми впоследствие са излезли наяве. „Прибрали сме корема, стегнали сме се да изглеждаме добре, за да въведем еврото, но след това цялото нещо излиза наяве и в момента е наяве с 5,7 процента дефицит след ремонт. Това беше логиката на Проданов и тя беше ясна“, каза Кутев.

Борисов ни разправя лакърдийки

Представителят на „Прогресивна България“ определи отношението към управляващите през първите им 100 дни като необичайно агресивно. Според него отделни реплики умишлено се откъсват от контекста и се превръщат във водеща тема, докато важните въпроси пред държавата остават на заден план.

„Аз не съм виждал такова озлобление и такава атака досега в никоя власт, особено през първите 100 дни. Виждал съм и преди агресивно отношение към управлението, но чак такова, честно казано, не съм виждал“, заяви той.

Водещият му припомни изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че преди властта е казвала Йес, йес! на Брюксел, а им казва Нет, Нет!, а Антон Кетев се разсмя и заяви - Борисов сме го чували лакърдийки да ни разказва, смешни.

„Държавата има много сериозни проблеми - намираме се между две войни. А ние през цялото време се занимаваме с това в какъв контекст Константин Проданов е казал нещо. Трябва да обсъждаме борбата с олигархията и бъдещето на България, а не това“, добави Кутев.

„Тъмните сили на държавата много ясно разбират края, който вече е дошъл за тях. Той просто не се е реализирал. Единственото, което произвеждат, е този невротичен писък, защото няма какво друго да хванат“, заяви той.

Самолетите в Безмер са въпрос на сигурност

Кутев защити решението за временно разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза „Безмер“. Според него България не може да разчита на защитата на съюзниците си, без да изпълнява собствените си ангажименти към тях. „Премиерът Румен Радев винаги е отстоявал независима външна политика. Нормално е, когато имаш ангажименти към съюзниците си, да ги спазваш“, заяви депутатът.

Той припомни, че договореностите за съвместно използване на български военни съоръжения са в сила от 2006 г. и разрешението за „Безмер“ не представлява извънредна промяна във външнополитическия курс на страната. „Когато си член на НАТО и разчиташ на своите съюзници за сигурността си, е нормално да изпълняваш поетите ангажименти. Не можем да очакваме те да се грижат за нашата сигурност, ако ние не спазваме договорите си“, каза Кутев.

Парламентът разреши в базата да бъдат разположени до осем самолета и до 250 американски военнослужещи, като пристигането им се очаква през следващата седмица.

За хората в Ямбол няма опасност

По повод протестите срещу американското присъствие Кутев заяви, че не вижда основание местните жители да се страхуват. По негови наблюдения част от демонстрантите не били от района, а били докарани организирано от други населени места. „Убеден съм, че за хората в Ямбол няма опасност. Решението България да бъде домакин на съюзнически бази е взето преди години и е част от ангажиментите ни към НАТО. То носи повече сигурност, отколкото отказът от сътрудничество с нашите партньори“, заяви депутатът.

Според него съюзническото присъствие не увеличава риска за България, а укрепва защитата й в обстановка на войни и растящо напрежение в близост до страната.

Високотехнологичен проект с „Райнметал“

Депутатът коментира и възможното сътрудничество с германския отбранителен концерн „Райнметал“. Според него България трябва да привлича инвестиции, които носят нови технологии, квалифицирани работни места и развитие на индустриалния капацитет. „За нас е по-добре, ако започнем с производство на бронирани машини, дронове и други високотехнологични изделия. Именно такива инвестиции носят технологично развитие на държавата“, каза Кутев.

Той уточни, че не участва пряко в преговорите, но по негова информация първоначалните разговори не са били ограничени до производство на боеприпаси. Възможностите са включвали мощности за бронирани машини и други продукти с по-висока добавена стойност.

Премиерът Румен Радев проведе на 23 юли среща с представители на ръководството на „Райнметал“, след като правителството обяви, че ще преразгледа параметрите на потенциалната инвестиция.

Новият дълг заплашва следващите поколения

По отношение на бюджета Кутев призна, че управляващите не са напълно удовлетворени от приетата финансова рамка. Основната й цел обаче била да ограничи дефицита и бързото нарастване на държавния дълг. „Ако продължим да трупаме по 10 млрд. лева нов дълг всяка година, следващите поколения ще плащат все по-високи лихви. Това е политическата логика на този бюджет - да спрем този процес“, заяви той.

Според Кутев правителството не е против увеличаването на социалните разходи, но това трябва да става устойчиво и без новите плащания да подкопават финансовата стабилност. Той посочи, че натрупването на постоянни разходи, които не са обезпечени с трайни приходи, ще увеличава тежестта върху бъдещите бюджети.

Цените на горивата стават решаващия тест

Кутев определи борбата с инфлацията и поскъпването на живота като едно от най-тежките предизвикателства пред кабинета. Според него горивата са ключовият фактор, защото тяхната цена се пренася върху транспорта, производството и почти всички стоки и услуги.

Управляващите не планират административно определяне на цените, заяви депутатът. Вместо това кабинетът ще търси механизми за засилване на конкуренцията, ограничаване на сивата икономика и премахване на практики, които позволяват необосновано високи надценки.

По думите му правителството трябва едновременно да защити потребителите и да избегне мерки, които могат да предизвикат дефицити или допълнително изкривяване на пазара.

Кутев очаква ПБ да подкрепи Йотова

Депутатът приветства решението на Илияна Йотова да участва в предстоящите президентски избори и я определи като един от най-подготвените български политици. Той очаква „Прогресивна България“ да застане зад нея, макар окончателното решение да трябва да бъде взето от колективните органи на формацията. „Радвам се, че тя взе това решение. Илияна Йотова има всички шансове да спечели. Това, че е жена, по никакъв начин не е пречка - тя има много силен характер“, заяви Кутев.

Йотова обяви кандидатурата си снощи в предаването „Панорама“ по БНТ. Тя уточни, че няма да бъде издигната от политическа партия, а от инициативен комитет, и ще търси подкрепа отвъд отделните партийни ядра.

Кутев отхвърли опасенията, че президентът и премиерът могат да се окажат прекалено политически близки. Според него в демократичните държави далеч не е необичайно двете институции да бъдат оглавявани от представители на една и съща политическа вълна. „Всички, които познават Йотова, знаят, че тя е човек със собствено мнение и никой не може да влияе върху него“, добави депутатът.