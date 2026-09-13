Антон Кутев: Аз лично очаквам "Прогресивна България" да подкрепи Йотова
Чували сме Борисов да говори лакърдии, каза председателят на парламентарната комисия по култура
Следете всички новини, анализи и коментари за Реплика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чували сме Борисов да говори лакърдии, каза председателят на парламентарната комисия по култура
Месеци преди мистериозната трагедия
Вчера Слави каза, че е редно тя и колегата й Никола Минчев също като Вежди Рашидов да подадат оставки
Авторът нарича Елизабет ІІ "кралицата - епоха"
Ставна дума за реплика, произведена в Украйна.
Това коментира пред БНТ лидерът на НФСБ
Реплика на първия български самолет, изработен през 1915 година, може да се види вече в Музея на авиацията в Крумово. Представянето "Йорданов 1" беше...
Теоретиците на конспирацията твърдят, че са открили реплика на великите египетски пирамиди на Марс. Те се позовават на снимки на НАСА, на които се виж...