Смразяваща реплика предсказва труповете в Петрохан

"Тука ще има трупове, 100 процента!"

С тази смразяваща реплика, изречена в района на Петроханския проход, завършва първият епизод на новия български сериал "Ком-Емине".

Към днешна дата това изречение звучи като зловещо предсказание. Думите са изречени от актьора Александър Кънев, който влиза в ролята на успешния влогър Панайот. Кадрите са заснети недалеч от хижа "Петрохан" - място, което само месеци по-късно ще се превърне в сцена на една от най-шокиращите трагедии в България.

Сцената е заснета на стръмна горска пътека в местност край прохода. Малко преди пророческата реплика героинята на актрисата Лора Христова спира и казва: "Този

проход Петрохан винаги ми е звучал някак особено, като някаква легендарна местност".

Секунди по-късно идва и зловещата реплика на Кънев. На пръв поглед тя звучи като метафора за тежестта на прехода, за хора, изправени на ръба на силите си, пречупени от умора, страх и вътрешни демони по дългия маршрут Ком-Емине.

Но след безпрецедентния случай край хижа "Петрохан" в началото на 2026 г. думите звучат като зловещо съвпадение с реалността.

Снимките на сериала се провеждат през лятото на 2025 г. - период, в който България е обхваната от мащабни пожари и никой не подозира как страната ще бъде разтърсена от откриването на шестте трупа на Петрохан и Околчица.

Именно тогава екипът на продукцията, заедно с представители на туристически организации, се включват в овладяването на голям пожар. Сред хората на терен е и Ивайло Калушев, който след по-малко от година ще се окаже в центъра на зловещата трагедия.

