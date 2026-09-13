Смразяваща реплика предсказва труповете в Петрохан
Месеци преди мистериозната трагедия
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Месеци преди мистериозната трагедия
Мексиканеца е объркал показанията си
Преди дни той беше категоричен, че е спокоен за него, защото има пълно доверие на Ивайло Калушев
Бяха открити телата на трима мъже
Изпратени са екипи на пожарна, полиция и Спешна помощ
Образувано е досъдебно производство по случая и е уведомена е прокуратурата
Тя е била обявена за издирване вчера
Двойна трагедия в Русе
Мястото е недостъпно, казаха спасители
Великобритания е на пето място в света по броя на жертви от COVID
Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Георги Начев (на 45 г.) и Пламен Шляпашки
Причината е ревност
Жители на софийския квартал "Челопечене" алармират за това
Автомат, два газови пистолета, преправени на бойни и боен пистолет със заличени номера
СДВР търси самоличността им
Съседи повикали полиция, след като чули свада и викове
Освен това са открити следи, че двамата са имали бяло куче
Между 120 и 140 тона трупве на одрани животни откриха по сигнал над сливенското село Боров дол
Доброволци правят демонстрацията в неделя на бул. "Витоша" Пакетирани хора като пилета в тарелки, сервирани човеци в огромни чинии и нещичко на чевер...
Наръфани трупове на бежанци откриха униформени в Странджа. Телата са две и са на мъже на средна възраст. Те са били намерени при рутинен обход от патр...