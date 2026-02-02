Нови разкрития за убийството край хижа Петрохан

Трима мъже, открити в хижа край Петрохан, са простреляни в главата и до телата им са открити оръжия. Те са на 45 години, 49 години и 51 години, съобава bTV.

Телата им са открити близо до вратата на хижата. Хижата е опожарена, вторият етаж все още е димял, когато са стигнали екипите.

След постъпилия сигнал са се сформирали екипи. На място се установява опожарена част от бившата хижа Петрохан, която в момента се стопанисва от частно лице.

Текат огледи и проверки. Телата не са овъглени, съобщи пред журналисти старши комисар Тихомир Ценов, директор на областна дирекция на МВР София.

Сигналът за откритите тела е подаден към 11:40 часа днес.

На място са изпратени и прокурори от Окръжна прокуратура-София. Хижата се намира на труднодостъпно място, в гориста местност.

