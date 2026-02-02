Първи подробности за труповете край хижа Петрохан

Трима мъже са открити мъртви в близост до опожарена хижа в землището на село Гинци, община Годеч. Сигналът е подаден около 11:20 часа чрез телефон 112, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР – София старши комисар Тихомир Асенов.

По първоначални данни хижата, която е бившата хижа "Петрохан" и в момента се стопанисва от частно лице, е частично опожарена. На малко разстояние от нея са открити телата на три лица от мъжки пол. Районът е труднодостъпен и се намира в гориста местност.

Незабавно е сформирана оперативно-следствена група с участието на служители от Главна дирекция "Национална полиция", ОДМВР – София и РУ – Годеч. В момента се извършват процесуално-следствени действия и оглед на местопроизшествието.

Към този етап не може категорично да се посочи причината за смъртта на мъжете. Предстои назначаване на съдебномедицински експертизи, които да установят дали има огнестрелни рани и каква е точната причина за смъртта.

"Телата не са овъглени. Към момента няма данни дали са се чули изстрели. Тепърва разследването ще покаже дали е имало, откъде и дали има други съпричастни лица. Знаем, че лицата са живеели в хижата", съобщи старши комисар Асенов.

Огледът във вътрешността на хижата все още не е започнал, тъй като обстановката не е напълно безопасна. Предполага се, че в сградата има газови бутилки. След като пожарните служби дадат уверение, че няма риск, разследващите ще пристъпят към действия и вътре в обекта.

"В момента, в който получим уверение, че е безопасно да се влезе в нея, ще знаем какво има в хижата В самото начало на разследването сме. Към настоящия момент няма свидетели, които да са в зоната на хижата.

Подлежи на установяване каква е дейността на тези хора, какво оръжие имат, с каква цел е обитавана хижата. Всички версии и обстоятелства ще бъдат проверени, за да установим каква е причината за това тежко престъпление", заяви на свой ред окръжният прокурор на София-област Христина Лулчева.

Към момента няма установени свидетели, намирали се в района по време на инцидента. Няма и задържани.

Разследването се води за тежко умишлено престъпление – убийство на повече от две лица, квалифицирано по чл. 116 от Наказателния кодекс.

"Имаме три трупа, във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица", каза още Христина Лулчева.

Проверяват се всички версии, включително дейността на загиналите, дали са притежавали оръжие и дали то е било законно.

От прокуратурата подчертаха, че разследването е в начален етап и всички обстоятелства подлежат на установяване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com