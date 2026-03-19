Фалит? Кой наследява милионите на Тодор Славков

"Катерина Славова официално вече е собственик на фирмите за милиони на мистериозно загиналия миналото лято във вила в старозагорското село Асен Тодор Славков", научи "България днес" от счетоводителите на внука на някогашния държавен глава Тодор Живков.

Въпреки спекулациите за финансови затруднения преди смъртта му, официалните отчети сочат, че Малък Тошко е оставил активи на стойност милиони левове, концентрирани основно в имоти и дялови участия в работещи и добре печелещи търговски дружества. Изнесената информация за дългове заради хазартна зависимост не отговаря на реална счетоводна наличност, настояват счетоводните специалисти на Тодор Славков.

Най-печеливша е компанията му "Л.Т.Х.-ГРУП" ООД", в която синът на Иван Славков е в съдружие 50% на 50 % с дъргогодишната си партньорка и доверена приятелка Ваня Георгиева която си остава ключов съдружник с 50% участие, а дялът на Малък Тошко е прехвърлен към неговата дъщеря Катерина Славкова.

Компанията притежава дял от оръжеен завод и носи значителни дивиденти, особено при международните договори с арабския свят, обясняват още счетоводителите и уточняват, че Ваня Георгиева си е запазила позицията на управител и по този начин се осигурява приемствеността в оперативната дейност на фирмата.

"Тези промени потвърждават, че бизнесът не е ликвидиран, а е преминал в нов етап на управление, разпределен между дългогодишния партньор Георгиева и наследницата на Славков", настояват счетоводителите и разказват, че в другата фирма на покойния Тодор Славков "Стройпроект груп" АД той е заличен от борда на директорите, а на негово място в управлението е вписана 19-годишната Катерина,пълен контрол над бащиния дял.

Друга печеливша компания на покойния Малък Тошко „Велосити-Ию" ООД, в която той притежаваше 20% от дружеството, собствеността на процентите също е прехвърлена на Катерина Славова.

Общото заключение на счетоводителите е, че Катерина Славкова официално е встъпила в правата си на наследник навсякъде, където баща ѝ е имал дялови участия.

" И твърденията, че Тошо нямал пари, че фирмите му били на загуба, не са верни. Ние не вярваме на лансираната версия, че от отчаяние, безпаричие и депресия е посегнал на живота си, а и счетоводните книжа оборват тези твърдения...

И ако е така, защо й е на Катето да се вписва и да наследява губещи компании", отсичат счетоводителите и не вярват на разследващите за самоубийство. Версията обаче бе официално постановена от прокуратурата като причина за смъртта на 54-годишния Тодор Славков през ноември м.г. и разследването е приключено..

