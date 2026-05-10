Черни облаци в небето. Летят пожарни и линейки (ОБНОВЕНА, СНИМКИ)

Адски пожар вилнее в София. Огнените езици избухнаха в ж.к. "Хаджи Димитър". Първата информация е, че гори хале, което се намира на ул. Градинарска 5.

Все още не е ясно дали има пострадали при инцидента. Предстои да се изясни и причината за пожара.

Снимка: БГНЕС

Заради него обаче гъст черен дим се издига в небето над София.

В социалните мрежи веднага се появиха и кадри.

За голям пожар в столичния квартал "Хаджи Димитър" до "Балкан стар" ритейл, потвърдиха от пожарната.

Става въпрос за горяща изоставена сграда. Но пожарът е толкова голям, че застрашава съседните складове.

В 18:18 ч. в оперативния център при столичната пожарна е получен сигнал за пожар в склад на ул. „Градинарска“ 5А в столицата.

На мястото на пожара са изпратени 5 пожарни автомобила с екипи от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", един пожарен автомобил с екип от АМВР и началника на оперативната дежурна група към ОЦ при СДПБЗН. При пристигане на място е установено, че гори изоставено хале, в което има складирани гуми и пластмасови бутилки.

