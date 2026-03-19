Трагедия в София! Възрастен мъж загина при пожар в дома си

74-годишен мъж загина при пожар в къща в столичния квартал „Васил Левски“, след като се е задушил от гъстия дим, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Инцидентът е станал вчера, а огънят е обхванал жилището за кратко време. Къщата е била силно задимена при пристигането на екипите. По първоначални данни причината за пожара е късо съединение в електрическо одеяло.

Огнеборците са реагирали на общо 129 сигнала за произшествия през последното денонощие, като са успели да потушат 102 пожара. Част от случаите са били свързани със сериозен риск за хора и имущество.

С преки материални щети са възникнали 27 пожара, докато при 75 от инцидентите не са нанесени щети. Пожарните екипи са извършили и 26 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирано е и едно лъжливо повикване, уточняват от службите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com