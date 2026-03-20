Нощен ад в Хасково! Пожар изпепели десетки коли и халета

Голям пожар избухна малко след полунощ в автоморга в Хасково и унищожи близо 50 автомобила и две халета. Огънят е тръгнал от едно от помещенията и бързо е обхванал целия обект, като е засегнал и складирани авточасти, гуми и бутилки с газ.

На място са изпратени шест екипа на пожарната, които са работили с часове за овладяване на стихията. Няма данни за пострадали, а опасност за близките къщи не е имало. Причините за пожара се изясняват в рамките на започнало разследване.

Сигналът е подаден от охранител, който е забелязал пламъците и незабавно е уведомил спешните служби. До пристигането на пожарникарите огънят вече се е разпространил към останалите автомобили и складовите части на обекта, което значително е усложнило гасенето.

Допълнителна опасност са създали наличните гуми и газови бутилки, които са увеличили интензивността на пожара и риска за екипите на място. Заради това операцията по овладяване на огъня е продължила с часове.

Пожарникарите остават на дежурство и през деня, за да предотвратят евентуално повторно възпламеняване на тлеещи участъци. По случая е образувано разследване.

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ през последното денонощие в страната са потушени общо 82 пожара. Екипите са реагирали на 114 сигнала, като част от инцидентите са били без материални щети, а други са засегнали жилищни и помощни постройки.

