Патриарх Даниил оглавява литургия за годишнината на Българската патриаршия

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави тържествена света литургия в катедралния храм „Св. Александър Невски“ по повод 73 години от възстановяването на Българската патриаршия.

10 май се отбелязва всяка година като празник на Българска православна църква, тъй като именно на тази дата през 1953 г. тържествено е възстановена Българската патриаршия. Очаква се в празничното богослужение да се включат духовници от цялата страна, както и множество миряни, които традиционно изпълват храма за този ден.

Историята на Българската църква е белязана от дълъг период на борба за независимост. След близо пет века под духовната власт на Цариградската патриаршия българската църква възстановява своята самостоятелност през 1870 г., но официалното признание идва едва през 1945 година. Осем години по-късно тя възвръща и патриаршеския си статут, който е имала до падането на България под османска власт в края на XIV век.

Според църковни историци възстановяването на патриаршията се счита за едно от най-значимите събития в новата история на Българската православна църква, защото утвърждава нейното място сред останалите православни църкви по света. Празникът днес ще бъде отбелязан и с камбанен звън в редица храмове в страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com