Сензация на Перперикон: свидетелства за сватбите на цар Иван Асен II
Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
Следете всички новини, анализи и коментари за Българска Патриаршия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
Духовници от Софийската епархия заявиха пълна подкрепа за патриарх Даниил и предупредиха за опасност от смут и разделение сред вярващите
Тържествена литургия в „Св. Александър Невски“ припомни вековната приемственост на българската църква
Православната ни църква отбелязва 73 години от историческото си възстановяване
Нека прогоним всяко неверие, заяви Светият синод
Днес отбелязваме единадесетата година от неговия избор и интронизация
Въпросът за името на Православната църква на Северна Македония предстои да бъде разгледан
Гръцкият посланик е споделил, че в работата си досега винаги се е стараел да поддържа добри отношения с Българската църква.
София. Днес Светия Синод отбелязва 60-годишнината от възстановяването на Българската патриаршия (10 май 1953 г.) със Света литургия. Тя започна в 09,3...