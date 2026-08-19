Сензация на Перперикон: свидетелства за сватбите на цар Иван Асен II

Императорски личен печат, свързан със сватбите на цар Иван Асен II и възстановяването на Българската патриаршия през 1235 г., е най-новото значимо откритие на Перперикон. Това съобщи ръководителят на археологическите проучвания проф. Николай Овчаров пред БТА.

Находката все още се почиства и ще бъде показана официално на 20 август, когато археолозите ще представят подробности за нея.

По думите на проф. Овчаров откритието е от особено значение и „пренаписва средновековната история“.

Императорският печат е поредната впечатляваща находка от тазгодишния археологически сезон на скалния град. Преди него археолозите разкриха още две значими структури от късноримската епоха.

Едната е каменен мавзолей-ротонда, принадлежал на влиятелен гражданин. Той допълва археологическата картина на т.нар. Ареа Сакра в Южния квартал на Перперикон.

Другото откритие е каменен саркофаг от същия период. Той е свързан с древна погребална традиция в Източните Родопи, при която са били изсичани скални гробници и гробове.

Новият печат обаче пренася археолозите от римската епоха директно в българското Средновековие и към един от най-значимите владетели от Второто българско царство — цар Иван Асен II.

Какво точно е изобразено върху печата, на кого е принадлежал и каква е връзката му със събитията от 1235 г., ще стане ясно при официалното му представяне на 20 август.