Сребърна сензация в Дания: Викингско съкровище се показа от една градина
Над 700 предмета, монети от далечни земи и миниатюрен чук на Тор разкриват мащаба на богатството им
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Над 700 предмета, монети от далечни земи и миниатюрен чук на Тор разкриват мащаба на богатството им
Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
Още по-ценна е каменна икона
Близо 600 бойци от 30 държави се сражават в сянката на замъка Спьотруп
Гобленът на Байо е транспортиран през нощта от тайно място в Северна Франция под засилена полицейска охрана
В Средновековието за кражба на шафран се наказвала със затвор и конфискация на имуществото
Книгата е пълна с лечебни практики
Научните интереси на доц. Лазаров обхващат политическата и културната история на Средновековна България
Найден Тодоров: Живея за времето, когато мястото на всички оръжия ще бъде в музея
Били са кварталът на бедните през Средновековието
Монетата добавя нови аспекти към познанията и вече установената хронология на обитаване на западния хълм на Червен
Много висока жена от Средновековието
Разкритата еднокорабна ранновизантийска църква е с размери 20 на 10 метра
На 4 юни в Националния исторически музей ще бъде открит фестивалът за деца „Средновековието оживява". В специално построен палатков лагер ще бъде прес...
Видин. Видинчани се върнаха назад във времето и стреляха с лък. Това стана на средновековния фестивал „БъдинЪ", който общината организира за втора пор...