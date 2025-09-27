Отиде си любим преподавател

Внезапно почина доц. д-р Иван Лазаров, дългогодишен преподавател и бивш ръководител на катедра "Стара и средновековна история" в Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Доц. Лазаров е починал на 26 септември 2025 г. на 71-годишна възраст. В продължение на повече от четири десетилетия той посвещава научната си дейност на проучването на Средновековна България, с акцент върху политическата идеология и институциите на Второто българско царство.

"Доц. д-р Иван Лазаров ще остане в паметта ни със своята харизма, с дълбоката си доброта и човечност, колегиална коректност и огромна ерудиция", споделят от Историческия факултет.

Иван Костадинов Лазаров е роден на 17 април 1954 г. в град Шивачево, област Сливен. Висшето си образование завършва във Великотърновския университет, където по-късно развива цялата си академична кариера. Започва като асистент по Средновековна българска история през 1980 г., а през 2004 г. става доцент.

В периода 1989-1990 г. заема длъжността заместник-декан на Историческия факултет, а от 2004 до 2019 г. е ръководител на катедра "Стара и средновековна история".

През 1988 г. защитава дисертационен труд на тема "Политическата криза в България в периода 1241-1277" и придобива научната степен "доктор по история". Специализирал е в университетите в Йена (Германия), Солун (Гърция), Минск (Беларус) и Кишинев (Молдова).

Научните интереси на доц. Лазаров обхващат политическата и културната история на Средновековна България.

Според колегите му, изследванията на доц. Лазаров се отличават със задълбочен и новаторски поглед към средновековното минало от гледна точка на история, философия, социология и културология.

Поклонението пред доц. д-р Иван Лазаров ще се състои на 29 септември 2025 г. от 12:00 часа в обредната зала на Гробищен парк – Велико Търново.

