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Научните интереси на доц. Лазаров обхващат политическата и културната история на Средновековна България
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Научните интереси на доц. Лазаров обхващат политическата и културната история на Средновековна България
Сред предложенията са също теология и педагогика на обучението по музика
Велико Търново. „Днес ние поемаме мисията на народни будители. В днешния свят навсякъде материалното застрашава духовното. Духовното отстъпва на мат...
Академичният съвет на Пловдивския университет няма да заседава за блокадата, съобщи неговият ректор