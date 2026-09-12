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Научните интереси на доц. Лазаров обхващат политическата и културната история на Средновековна България
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Научните интереси на доц. Лазаров обхващат политическата и културната история на Средновековна България
Когато минавам през Вършец, виждам защо трябва да спечелим изборите тук отново -не просто заради победата, а за да продължим започнатото – новите улиц...
Вършец. Общината в град Вършец обяви сметка за дарения чрез преводи и есемеси за спасяване на уникалните си забележителности - Слънчевата градина и Бо...
Благоевград. Най-престижната награда на кукерските игри в село Крупник – за най-хубав кукерски костюм, ще бъде връчена в памет на загиналия миньор Ива...
Кукерска награда ще бъде учредена в памет на загиналия миньор Иван Лазаров.
Благоевград. Село Крупник учредява специална кукерска награда в памет на загиналия миньор Иван Лазаров. 35-годишният мъж бе един от най-ревностните л...