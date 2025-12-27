2025 г. ни сервира тежко предизвикателство преди да си иде

България е изправена пред сериозно метеорологично предизвикателство в последните дни на годината. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт и оранжев код за опасен вятър, който ще обхване почти цялата страна на 28 декември.

Най-засегнати ще бъдат 12 области с оранжев код, където поривите на вятъра могат да достигнат до 100 километра в час. Това включва: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Сливен, София-област, Пазарджик, Пловдив и Благоевград.

Синоптиците предупреждават - времето ще бъде опасно. Съществува риск от изкоренени дървета, срутени конструкции, летящи предмети и смущения в електроснабдяването. Властите приканват гражданите да бъдат особено внимателни при движение на открито и да избягват паркиране под дървета или лошо закрепени обекти.

Прогнозата сочи, че вятърът ще остане силен и през следващите дни, като времето ще се задържи студено, със слаби и локални снеговалежи.

Метеоролозите съветват да се следят редовно актуализациите на прогнозите и да се избягват ненужни пътувания, пише "Флагман"





