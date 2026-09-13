НИМХ обяви оранжев код! 5 области чакат 41 градуса до часове
Очаква ни необичайно дълга гореща вълна с продължителност над 5 дни
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Очаква ни необичайно дълга гореща вълна с продължителност над 5 дни
Следобед небето се обръща – очакват се дъжд, гръмотевици и градушки
Опасно горещо време ще обхване цялата страна в събота
Необичайно високи за май
Вали и в Троянско, Балкана побеляха
С понижението на температурите до вечерта дъждът в районите над 1000 метра ще преминава в сняг
В петък и събота времето ще се задържи предимно облачно
В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици
Времето прави рязък завой! Нов потоп до часове. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оранжев код за значителни валежи за по...
Издадено е предупреждение в още 4 области
Вняколко области гражданите трябва да са особено внимателни
В четвъртък и петък времето остава все така динамично
Днес валежи ще има и в източната част от страната
Очакват се количества между 35 и 65 литра на квадратен метър
През следващото денонощие синоптичната обстановка ще бъде усложнена
НИМХ обяви оранжев код
Оранжев код за опасни жеги в 19 области
Жегата удря рекорди
Оранжев код бе обявен за високи температури
Вижте прогнозата на НИМХ