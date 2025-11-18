Обявиха оранжев код в 8 области и жълт код в 15, но има нещо необичайно

Оранжев код за значителни валежи е обявен за 8 области – София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Сливен. Жълт код - също за обилни валежи, е обявен за 15 области.

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист.

Там и температурите ще останат по-високи. Минималните ще бъдат между 12° и 17°, а максималните – между 16° и 21°.

В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 12°.

В четвъртък и петък времето остава все така динамично, но и необичайно топло за края на месец ноември. Предстои облачността да бъде по-често значителна, но валежите вече ще бъдат по-слаби и на много по-малко места.

В неделя вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават.

