Проф. Рачев разкри кога все пак може да видим сняг

Климатологът Георги Рачев описа времето у нас като необичайна комбинация от студена обща обстановка и нахлуващ топъл въздух, който ще направи дните до края на седмицата изненадващо приятни. По думите му, още днес около обяд условията ще бъдат „перфектни за излизане навън“, въпреки че над Европа се оформя студена циркулация.

Топъл въздух над България

Проф. Рачев обясни, че с циклона Ана студен въздух ще нахлуе над Европа, а след Ивановден по по-трудна траектория ще достигне и до България. В краткосрочен план обаче страната ни попада под влияние на топъл въздушен поток. В Царево температурите могат да достигнат 18 градуса, а в региона ще се усеща по-скоро пролетно, отколкото зимно време.

Югозападен поток и високи температури

„В Истанбул ще бъде 16 градуса, в Атина – 19“, посочи климатологът и добави, че от днес до неделя югозападният поток ще носи топъл въздух, обогатен с влага от Средиземноморието. Това ще задържи температурите в България на сравнително високи за сезона стойности, като максималните ще бъдат значително над обичайните за януари.

Кога все пак може да има сняг

Според проф. Рачев при тези температури е трудно да се очакват сериозни снеговалежи. Все пак той допусна, че сняг може да има около Йордановден и, „живот и здраве“, около Ивановден, когато се очаква по-сериозно застудяване.

В планините – силен вятър

Климатологът отправи специално предупреждение към хората, които планират разходки в планините. По думите му на връх Тодорка вятърът ще надхвърля 100 км/ч, а снежната покривка ще бъде компрометирана. И в Боровец се очаква силен вятър, като по-съществени валежи се прогнозира да има във вторник.

Рачев за еврото и пътуванията

В разговора си проф. Рачев коментира и темата за еврото и мястото на България в Европа. Той подчерта, че страната ни никога не е излизала от Европа и изрази личната си мечта да може да пътува от България до Лисабон без проблем. Според него икономическите данни ясно показват развитието на страната – от 38 млрд. лева БВП през 2004 г., през 82 млрд. лева през 2014 г., до около 215 млрд. лева през тази година.

Банкомати, пътувания и дребни пари

Климатологът разказа и личен случай, при който не е успял да изтегли евро от два банкомата, въпреки уверенията, че 95% от устройствата са заредени. По думите му около 4 млн. българи са пътували зад граница през 2025 г. и са напълно наясно с еврото, като по-сериозният проблем остава при възрастните хора в малките населени места и при таксите за броене на монети, за които според него и банките трябва да поемат част от отговорността.

