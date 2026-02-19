След топъл четвъртък следва сериозен обрат на времето

Днес страната ще се радва на предимно слънчево време с разкъсана висока облачност и осезаемо затопляне. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София - около 8°, при слаб до умерен юг-югозападен вятър. В планините и по Черноморието също ще преобладава слънце, но вятърът ще бъде по-осезаем. През следващите дни обаче времето ще премине през рязка промяна - от пролетни стойности към сняг и студ, а после отново към затопляне.

Слънчев ден със затопляне

Над по-голямата част от страната облачността ще бъде висока и разкъсана, без валежи. Южният вятър ще поддържа усещане за по-мек въздух, а температурите ще се доближат до характерни за ранна пролет стойности. В столицата термометрите ще показват около 8°, докато в някои райони ще достигнат до 12°.

В планините условията ще бъдат подходящи за туризъм, но при повишено внимание заради умерения, временно силен запад-югозападен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 5°, а на 2000 метра - около минус 3°.

По Черноморието ще остане предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще достигнат 7°-10°, морската вода ще бъде между 5° и 7°, а вълнението ще се задържи 2-3 бала.

Петък - силен вятър и рязко застудяване

Още в петък юг-югозападният вятър ще се усили, а в Източна България и районите близо до северните планински склонове ще стане силен и поривист. С него температурите първоначално ще се повишат още, но след обяд ще настъпи рязък обрат.

Вятърът постепенно ще се ориентира от запад-северозапад и ще започне бързо и чувствително застудяване. Облачността ще се увеличава от запад на изток, а на места ще превали дъжд. В северните и планинските райони валежите ще се примесват със сняг или ще преминават изцяло в сняг.

Студена събота със смесени валежи

В събота Северна и Източна България ще бъдат под влияние на силен изток-североизточен вятър. Температурите ще останат близки до нулата и ще имат малък денонощен ход. Облачността ще бъде по-често значителна.

На места, главно в Южна България, ще има слаби валежи от сняг или дъжд и сняг. Усещането ще бъде за типично зимен ден, особено в източните райони.

Неделя и нова седмица - завръща се затоплянето

В неделя вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Сутринта ще бъде по-студено, но през деня ще започне постепенно затопляне.

Тази тенденция ще продължи през първата половина на следващата седмица. В понеделник облачността ще бъде променлива, по-често значителна, но без валежи. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните в повечето райони ще бъдат между 10° и 15°. Във вторник северозападният вятър отново ще се усили, ще има временни увеличения на облачността и краткотрайни следобедни превалявания на места в източната половина от страната и планините. Температурите ще се повишат още и в северозападните райони и Горнотракийската низина ще достигнат 19°-20°.

В сряда вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Ще бъде предимно слънчево, а температурите ще останат сравнително високи - в повечето места между 11° и 16°, с леко понижение спрямо предходния ден.

